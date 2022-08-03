Охотившихся на горных козлов испанцев задержали в Жетысуской области

Задержаны браконьеры, охотившиеся на сибирских горных козлов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

"В ходе рейда государственных инспекторов Жонгар-Алатауского национального парка, на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки "Toyota Land Cruiser Prado", владелец автомобиля гражданин РК. Вместе с ним в салоне находились двое граждан Испании", - проинформировали в ведомстве.

При осмотре автомашины в багажнике были обнаружены две головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам марки Mannlicher и Блейзер.

"Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Алакольского района Жетысуской области", - добавили в пресс-службе.