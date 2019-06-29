Окна и двери за счет японского гранта установлены в сельской школе в Костанайской области
В рамках японского грантового проекта "Корни травы" в Каргайлинской средней школе Алтынсаринского района Костанайской области установили 72 пластиковых окна и 6 дверей, сообщает "ТоболИнфо".
"Заявку на участие в проекте мы подали в прошлом году. Тогда нами были изучены конкурсные требования и официальные документы, а также в сотрудничестве с администрацией школы определен наиболее значимый объект для жизнеобеспечения школы – замена ветхих деревянных оконных рам и внешних дверей на пластиковые", – рассказал директор школы Кайрат Сарбасов.
Карагайлинская средняя школа построена в 1986 году, и за время ее существования входные группы и окна не заменяли. Теперь в учебном заведении новые пластиковые двери и окна, установленные после победы в конкурсе от грантового проекта "Корни Травы". После замеров и расчетов для Карагайлинской средней школы был выделен грант на сумму 23 990 долларов.
Японский проект "Корни травы" направлен на финансирование социальных проектов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. В Казахстане за счет грантов по проекту реализовано более ста проектов. На реализацию одной инициативы "Корни травы" по согласованию с Посольством Японии в РК могут выделить до 80 тысяч долларов.