Около 100 ЧСИ привлекли к дисциплинарной ответственности в Астане

На сегодня в региональной палате частный судебных исполнителей Астаны работают 244 ЧСИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

О проверках, проведенных в отношении ЧСИ, на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал заместитель руководителя департамента юстиции города Азамат Айнабеков.

Так, с начала года департамент провел 149 внеплановых и 75 плановых проверок деятельности частных судебных исполнителей. В результате 99 ЧСИ привлекли к дисциплинарной ответственности, троих лишили лицензий, еще два представления о лишении лицензий ЧСИ находятся на рассмотрении Министерства юстиции РК.

Стоит отметить, что частные судебные исполнители в Астане осуществляют исполнительное производство на основании заключенных соглашений с банками второго уровня, их предприятиями, финансовыми и страховыми организациями, кооперативами собственников квартир.

«Согласно Закону Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительные документы о взыскании алиментов являются социально значимой категорией. В настоящее время взыскание алиментов является актуальной проблемой в обществе. Частными судебными исполнителями города Астаны возбуждено 19 890 исполнительных производств о взыскании алиментов, из них по 9 915 исполнительным производствам производятся ежемесячные удержания из заработной платы должников, 618 исполнительных производств приостановлены в связи с объявлением должников в розыск», - сообщил спикер.

Департамент юстиции совместно с прокуратурой города и Региональной палатой частных судебных исполнителей провели большую работу в этом направлении.

Так, к уголовной ответственности привлечено 6 должников, к административной – 79, также с начала года с около 600 должников взыскана задолженность в размере 358 млн. тенге. С начала года проведено 10 ярмарок с целью трудоустройства безработных должников, в результате которых 21 человек нашел работу. Подобные ярмарки вакансий организуют ежемесячно.