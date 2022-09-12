Около 100 млн тенге, выделенных на субсидии фермерам, украли в Костанайской области

В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"Департаментом АФМ по Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, который путем обмана и злоупотребления доверием субъектов аграрного сектора, совершил неоднократное хищение бюджетных денег, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля", - проинформировали в АФМ.

В результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 млн тенге, отметили в Агентстве.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.