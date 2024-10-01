Около 500 тысяч тонн зерна экспортировано в страны ЦА в сентябре

Сельское хозяйство , Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Более 1 млн тонн зерна нового урожая, в том числе 867 тысяч тонн — на экспорт, перевезено по сети КТЖ в прошлом месяце, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В страны Центральной Азии вывезено 457 тыс. тонн, Китай — 187 тыс. тонн зерна, еще 140 тыс. тонн зерна в Иран через порт Актау. В октябре планируется перевозка 1,3 млн тонн зерновых грузов.

В целом, за 9 месяцев перевезено 6,6 млн тонн зерна, в том числе на экспорт — 5 млн тонн.

 

#статистика #экспорт #зерно

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