Около 6,4 млрд кубометров воды предоставили аграриям в поливной сезон

На сегодня с фермерами страны заключено около 24 тысяч договоров на подачу поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оперативным данным, 6,37 млрд кубометров воды предоставили аграриям страны в поливной сезон филиалы «Казводхоза».

В частности, аграриям Кызылординской области подано более 2,86 млрд кубометров воды, аграриям Туркестанской области – около 1,46 млрд кубометров. Фермерам области Жетісу подано 832,4 млрд кубометров воды.

Жамбылский филиал «Казводхоза» подал местным аграриям 390 млн кубометров воды, филиал «Большой Алматинский канал» - 349 млн кубометров, филиал «Канал им. К. Сатпаева» – 316 млн кубометров воды.

Поливной период во всех регионах проходит по штатному расписанию. Дефицита воды нигде не наблюдается.

В ведомстве напомнили что ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды. До конца поливного периода узбекская сторона направит еще 500 млн кубометров воды.

Также достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.