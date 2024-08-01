Около 70 млрд выделено на оснащение лесных хозяйств

На сегодня приобретено 303 единицы специальной техники и 655 единиц дополнительного противопожарного оборудования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на PrimeMinister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что на 2023-2027 годы предусмотрено более 68 млрд тенге на материально-техническое обеспечение лесных хозяйств республики. Приобретено 303 единицы специальной техники и 655 единиц дополнительного противопожарного оборудования.

В соответствии с поручением главы государства по посадке 2 млрд деревьев, акиматами областей совместно с министерством экологии разработаны комплексные планы. С 2021 по 2023 год в Казахстане было высажено около 840 млн деревьев и кустарников, что составляет 83% от запланированного объема.

В рамках улучшения экологической ситуации в регионе Аральского моря продолжаются работы по лесомелиорации на осушенном дне. До 2025 года планируется провести работы на площади более 1 млн га, а на 2024 год запланированы работы на 275 тыс. га.

Параллельно ведется посадка 15 млн деревьев в населенных пунктах, с запланированной посадкой по 3 млн деревьев ежегодно в период с 2021 по 2025 годы.

С марта текущего года по инициативе президента стартовала акция «Таза Қазақстан», включающая уборку территорий, посадку зеленых насаждений и акции по ликвидации стихийных свалок. В акции приняло участие более 800 тыс. человек, собрано порядка 165 тыс. тонн мусора и высажено более 326 тыс. зеленых насаждений.

В рамках акции «Всеказахстанский день посадки леса» было высажено около 203 тыс. деревьев.

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