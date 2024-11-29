Около 700 млн тенге направят на зимнее оформление Астаны

В зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, уютные МАФы, фотозоны и другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в 6 районах города. В районах будут установлены елки, имеющиеся на балансе акимата. Для новогоднего оформления улиц используют часть прошлогодних гирлянд, инсталляций и прочих украшений. Ряд общественных пространств для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями.

В районе Нура зимние развлечения для всей семьи организуют в Центральном парке, возле ЖК «Зеленый квартал», жилом массиве Уркер, ТРЦ Asia Park и на территории стадиона «Астана Арена». На территории района с учетом оформления точек притяжения и улиц, в общей сложности будет установлено более 40 малых архитектурных форм с ночной подсветкой. Также будут работать 4 катка.

В районах Алматы и Сарайшык в текущем году основными точками притяжения граждан станут: площадь Қазақ Елі, территория Дворца школьников, Президентский парк, Триатлон парк и СК «Sana», в том числе в общественных пространствах жилых массивов, будут устрановлены ледовые горки и катки.

В районе Байконыр планируется создать праздничную атмосферу с различными новогодними инсталляциями и зонами для отдыха. Основные развлекательные объекты будут расположены в следующих локациях: на территории Дворца «Жастар», в парке им. Ататюрка, на Аллее писателей и др. Вдоль улиц и на мосту через реку Акбулак планируется разместить световые гирлянды, которые создадут новогоднюю иллюминацию.

В районе Есиль основные локации будут украшены праздничной иллюминацией и декорациями. Живые деревья вдоль улиц Кунаева и Достык, по периметру Байтерека, а также на проспекте Мангилик Ел, в Ботаническом саду и сквер «Улытау» оформят световыми гирляндами и другими праздничными элементами. В основных точках притяжения граждан таких, как Байтерек, бульвар Нуржол, Линейный парк, Астана балет и на пересечении проспекта Мангилик Ел с улицей Улы дала, установят малые архитектурные формы в новогодней тематике. На основных площадях и парках, включая Экспо, Ботанический сад и жилой массив Пригородный, появятся праздничные ёлки и т.д.

В районе Сарыарка к Новому году на набережной реки Есиль появятся горки, каток, тематические МАФы и ёлка, а на городской площади — большая горка, каток площадью 600 кв.м. и новогодние фотозоны, украсят живую ёлку 13 м. В парке «Коктал» установят 18-метровую ёлку, каток и МАФы. Различные МАФы, горки и новогодние инсталляции также появятся у скверов, вокзала и на основных улицах, чтобы создать праздничную атмосферу по всему району.

Районными акиматами на работы по зимнему оформлению будет выделено порядка 696,7 млн тенге, из них:

- район «Нура» 79 млн тенге;

- район «Сарыарка» 110 млн тенге;

- район «Алматы» и «Сарайшык» 165 млн тенге;

- район «Байконыр» 158,8 млн тенге;

- район «Есиль» 183,9 млн тенге;



Монтажные работы по обустройству катков, горок, мафов, фотозон и других элементов, – начались с середины ноября. Данные работы будут завершаться поэтапно, во второй декаде декабря.