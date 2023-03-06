Около 700 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа в Японии

Почти 680 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: kazpravda.kz

В японской префектуре Ниигата из-за вспышки птичьего гриппа будет уничтожено 680 тысяч кур.

5 марта на ферме в Ниигате обнаружили вирус птичьего гриппа. Специалисты провели расследование, сделали генетический анализ и получили печальный вывод - на ферме действительно бушевал птичий грипп.

Таким образом, на ферме уничтожат 680 тысяч кур.

Ранее сообщалось, что власти префектуры Ибараки в центральной Японии приняли решение забить более 1,1 миллиона кур на местной птицеферме. Причиной стала вспышка птичьего гриппа.

Массовое заражение кур было выявлено на птицеферме в городе Ятио.

Уничтожать пернатых придется сотрудникам Сил самообороны Японии.