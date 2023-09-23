Около трехсот беглых преступников задержано МВД в ходе операции «Розыск»

МВД на территории республики проведена совместная со странами СНГ операция «Розыск». Всего 283 разыскиваемых преступников задержано за два дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia .kz .

Фото: Polisia.kz

В ходе двухдневной операции сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных мероприятий по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержано 283 разыскиваемых преступника, из них за совершение убийств – 8, причинение тяжкого вреда здоровью – 9, разбойных нападений – 3 и грабежей – 5, в том числе: за пределами республики – 20 (в России – 10, Кыргызстане – 4, Узбекистане – 3, Армении – 2, Молдовы и Туркменистана по одному); для стран Содружества – 134 (для России – 78, Узбекистана – 31 и Кыргызстана – 18, Таджикистана – 2, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Туркменистана по одному).

Кроме того, установлено 62 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.