​Окрыленные Мельпоменой

В социальных сетях и на платформе YouTube зрители могли наслаждаться актерским мастерством 14 коллективов детских театральных студий и кружков из Кыргызстана, Украины, Сербии и Казахстана. Примечательно, что свои силы попробовали не только городские, но и сельские ребята, благодаря чему палитра красок и тематический выбор оказались весьма разнообразными.
По словам организаторов, цель фестиваля – познакомить зрителей с творчеством ребят, чтобы как можно больше людей узнало об их успехах и любви к сценическому искусству. В их задачу также входило рассказать не только о талантливых детях, но и об их руководителях, полных идей и энергии, вдохновляющих своих подопечных.
– К этому большому событию мы готовились с конца прошлого года. Изначально хотели провести фестиваль на базе нашего театра, но ситуация в стране и в мире изменила планы, – рассказала заместитель директора областного русского драматического театра, член Союза театральных деятелей Казахстана Валерия Сон. – В марте встал вопрос об отмене фестиваля из-за невозможности приезда участников и запрете проведения массовых мероприятий. Подумав, мы решили все-таки не отказываться от идеи совсем, а перенести фестиваль в виртуальное пространство, чтобы в онлайн-формате познакомить аудиторию с творчеством этих детских коллективов. После первых публикаций в социальных сетях к фестивалю присоединились и другие детские коллективы, которые принимали участие в недавнем международном проекте «Живая классика Казахстан» при поддержке Российского центра науки и культуры. Так круг участников проекта заметно расширился.
«Бременские музыканты», «Колобок на новый лад», «Новогодняя экспедиция Винни-Пуха» и «Кентервильское привидение» увидела публика в исполнении актеров алматинского школьного театра Gaudeamus, которому исполнилось уже 25 лет. За этот период у творческого коллектива накопилось множество работ. Его репертуар богат и разнообразен. Ребята играют не только в сказках, но и в драмах, детективах, комедиях, трагедиях, поэтических спектаклях. Всего у них более 70 постановок.
Примечательно, что в театре нет профессиональных хореографа, сценографа, художника по костюмам. Их работу выполняют сами дети. Старшие помогают младшим придумать танец, репетиции проходят в свободном формате, дети рисуют, клеят, создают элементы декораций, находятся в постоянном творческом процессе. Наверное, именно это и привлекает ребят сюда. А их в коллективе около 50, и все придерживаются девиза «Театр – лекарство для души!»
По словам руководителя Gaudeamus Галины Кухаревой, в театре нет отбора по актерским способностям. В день набора принимаются все желающие, ведь если ребенок пришел в театр, значит, это ему необходимо. Она считает, что театральное искусство помогает ребятам справиться со страхом публичных выступлений, поправить речь, развить эмоциональную выразительность, стать более открытым и ярким.
Как и алматинцы, участники столичной театральной студии «Лимпопо» представили на суд зрителей сразу несколько постановок. Среди них – «Холодное сердце», «Щелкунчик», «Новые приключения Аладдина». Надо отдать им должное – юные артисты умеют привлечь внимание аудитории. Все спектакли очень яркие и динамичные, способные заставить детей поверить в волшебство. По словам руководителя творческого коллектива Анны Зубковой, чтобы сюжеты сказок стали по-настоящему интересными, пришлось немало потрудиться и несколько раз переписывать сценарии.
К примеру, спектакль «Мойдодыр» в период распространившейся по всему миру болезни, когда соблюдение правил личной гигиены приобретает наиважнейшее значение для сохранения здоровья, имеет особую актуальность. В изоляции, в домашних условиях ребята смогли инсценировать сказку Корнея Чуковского, используя творческое воображение для создания костюмов своими руками.
Многим наверняка запомнилось и выступление воспитанников детской театральной студии «Молодость страны» из Атбасара, имеющей в репертуаре 15 спектаклей. Ребята предложили зрителям известную сказку «Красавица и Чудовище». Кроме того, вызвали интерес отрывки из произведений Сергея Есенина и Джио Россо, озвученные Диасом Буковадзе, Шынгысом Адильбековым и Ангелиной Серебрянской.
Среди сценических постановок юных дарований также были «Муха-Цокотуха» и «Маленький принц» в исполнении карагандинской театральной студии «Алтын шашу», «Телефон», «За двумя зайцами» и «Про Федота-стрельца, удалого молодца» – украинской студии «Карабас», спектакль о борьбе за независимость и становлении Казахского ханства, показанный артистами шымкентского детского театрального кружка «Шабыт», и другие. Закрывал онлайн-фестиваль коллектив Молодежного театра из Нового Сада (Сербия), где наравне с профессиональными артистами выступают и дети.
Поразило, насколько ярко и проникновенно сыграли свои роли юные артисты, как тонко прочувствовали свои образы, сумели передать эмоции, движения, мимику, интонацию… К примеру, постановка «Мать Найман» по мотивам произведения Чингиза Айтматова в исполнении новопавловской театральной студии Prima впечатляет зрелищностью, хореографией и актерской игрой, превосходно дополнили образы степных кочевников созданные костюмы.
Жюри возглавила создатель Стамбульской театрально-художественной студии казахского эпоса, сооснователь театра «Мозаика», президент Ассоциации казахстанцев в Турции Анар Байжанова.
– Мы увидели много интересных постановок и талантливых ребят, – поделилась впечатлениями член жюри, координатор международного творческого проекта «Живая классика Казахстан» Ольга Сагандыкова. – Взять хотя бы спектакль «Стоп, игра» бишкекского детского театра «Республика ШКИД». Уверена, актеры благодаря своей искренней игре смогли достучаться до сердца зрителя, заставив его сопереживать главным героям. Я бы рекомендовала этот спектакль для семейного просмотра, так как взрослые часто не понимают, как сложно бывает ребенку, а дети смогут осознать, что их жизни важны. Удачным мне видится и решение режиссера вывести большую часть актеров в масках, что говорит о безликости и равнодушии толпы. Постановка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» киевской театральной студии «Карабас» получилась весьма увлекательной. Игра актеров профессиональная и очень эмоциональная. Несмотря на простые декорации, ребята смогли погрузить зрителя в сказочную атмосферу.
По решению судейской коллегии всем участникам фестиваля присвоено звание лауреата в разных номинациях. К примеру, за актуальность постановки, тематическое содержание отмечен театр из Кыргызстана, за лучшую режиссуру – студия «Карабас» из Украины, за энтузиазм и верность традициям – таразская студия «Айнелек» и меркенский театральный кружок «Аяла»…
Заслуженный артист РК, лауреат Международной премии им. Чингиза Айтматова, главный режиссер Государственного академического русского драматического театра им. М. Горького Бекпулат Парманов отметил, что недавно ушедший из жизни известный жамбылский режиссер Камат Касенов в своих постановках поднимал вопрос об ответственности взрослых за судьбу детей, о нравственном и эстетическом воспитании, которое призвано научить человека видеть красоту в жизни, любить ее пламенно и страстно. Известного режиссера, как и этих ребят, театр пленил с детства, когда тот участвовал в самодеятельном кружке.
– Ничего не дает маленькому зрителю так много для формирования духовного мира, как Его Величество Театр! – считает Бекпулат Парманов. – Работая в этой профессии уже 50 лет, убежден: с детьми можно говорить на любые самые серьезные темы. Они воспринимают мир сердцем, а не разумом! У детей можно многому научиться. Вспомните совет Станиславского: «Когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда вы сможете стать великим артистом». Поэтому такой фестиваль просто необходим. Мероприятие прошло в режиме онлайн – такого еще не было в Казахстане!
Надо сказать, фестиваль логически вышел из другого международного проекта – «Живая классика» и стал для ребят настоящим смотром талантов и, возможно, маленьким мостиком на большую сцену.
– Мероприятие объединило людей вокруг культуры и светлых имен выдающих деятелей искусства. Для меня было большой честью участвовать в фестивале и вместе с детьми из нашей студии стать его лауреатом. Ребята сегодня как никогда нуждаются в духовной и нравственной опеке. И театр – один из путей к детским сердцам, – считает руководитель театральной студии «Карабас» Лариса Сыва-Таксюр.
– Нашей целью было показать, как можно работать с детьми, а также ответить на вопрос: есть ли достойная смена артистам театров среди подрастающего поколения? Теперь можно с уверенностью сказать: есть! – подчеркнула одна из организаторов и ведущих форума Валерия Сон. – На фестивале многие увидели, сколько у нас невероятно одаренных и артистичных детей. Таланту нужно дать огранку и направить в правильное русло. И именно профессиональные театры должны поддерживать детские коллективы, взращивать сильных преемников. Уверена, что фестиваль выполнил поставленные задачи. Он сплотил нас и вывел на новый уровень. Этот онлайн-проект необходим театральному миру.