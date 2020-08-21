​Окрыленные Мельпоменой

В социальных сетях и на платформе YouTube зрители могли наслаждаться актерским мастерством 14 коллективов детских театральных студий и кружков из Кыргызстана, Украины, Сербии и Казахстана. Примечательно, что свои силы попробовали не только городские, но и сельские ребята, благодаря чему палитра красок и тематический выбор оказались весьма разнообразными.

По словам организаторов, цель фестиваля – познакомить зрителей с творчеством ребят, чтобы как можно больше людей узнало об их успехах и любви к сценическому искусству. В их задачу также входило рассказать не только о талантливых детях, но и об их руководителях, полных идей и энергии, вдохновляющих своих подопечных.

– К этому большому событию мы готовились с конца прошлого года. Изначально хотели провести фестиваль на базе нашего театра, но ситуация в стране и в мире изменила планы, – рассказала заместитель директора областного русского драматического театра, член Союза театральных деятелей Казахстана Валерия Сон. – В марте встал вопрос об отмене фестиваля из-за невозможности приезда участников и запрете проведения массовых мероприя­тий. Подумав, мы решили все-таки не отказываться от идеи совсем, а перенести фестиваль в виртуальное пространство, чтобы в онлайн-формате познакомить аудиторию с творчеством этих детских коллективов. После первых публикаций в социальных сетях к фестивалю присоединились и другие детские коллективы, которые принимали участие в недавнем международном проекте «Живая классика Казахстан» при поддерж­ке Российского центра науки и культуры. Так круг участников проекта заметно расширился.

«Бременские музыканты», «Колобок на новый лад», «Новогодняя экспедиция Винни-Пуха» и «Кентервильское привидение» увидела публика в исполнении актеров алматинского школьного театра Gaudeamus, которому исполнилось уже 25 лет. За этот период у творческого коллектива накопилось множество работ. Его репертуар богат и разнообразен. Ребята играют не только в сказках, но и в драмах, детективах, комедиях, трагедиях, поэтических спектаклях. Всего у них более 70 постановок.

Примечательно, что в театре нет профессиональных хореографа, сценографа, художника по костюмам. Их работу выполняют сами дети. Старшие помогают младшим придумать танец, репетиции проходят в свободном формате, дети рисуют, клеят, создают элементы декораций, находятся в постоянном творчес­ком процессе. Наверное, именно это и привлекает ребят сюда. А их в коллективе около 50, и все придерживаются девиза «Театр – лекарство для души!»

По словам руководителя Gaudeamus Галины Кухаревой, в театре нет отбора по актерским способностям. В день набора принимаются все желающие, ведь если ребенок пришел в театр, значит, это ему необходимо. Она считает, что театральное искусство помогает ребятам справиться со страхом публичных выступлений, поправить речь, развить эмоциональную выразительность, стать более открытым и ярким.

Как и алматинцы, участники столичной театральной студии «Лимпопо» представили на суд зрителей сразу несколько пос­тановок. Среди них – «Холодное сердце», «Щелкунчик», «Новые приключения Аладдина». Надо отдать им должное – юные артис­ты умеют привлечь внимание аудитории. Все спектакли очень яркие и динамичные, способные заставить детей поверить в волшебство. По словам руководителя творческого коллектива Анны Зубковой, чтобы сюжеты сказок стали по-настоящему интересными, пришлось немало потрудиться и несколько раз переписывать сценарии.

К примеру, спектакль «Мойдодыр» в период распространившейся по всему миру болезни, когда соблюдение правил личной гигиены приобретает наиважнейшее значение для сохранения здоровья, имеет особую актуальность. В изоляции, в домашних условиях ребята смогли инсценировать сказку Корнея Чуковского, используя творчес­кое воображение для создания костюмов своими руками.

Многим наверняка запомнилось и выступление воспитанников детской театральной студии «Молодость страны» из Атбасара, имеющей в репертуаре 15 спектаклей. Ребята предложили зрителям известную сказку «Красавица и Чудовище». Кроме того, вызвали интерес отрывки из произведений Сергея Есенина и Джио Россо, озвученные Диасом Буковадзе, Шынгысом Адильбековым и Ангелиной Серебрянской.

Среди сценических постановок юных дарований также были «Муха-Цокотуха» и «Маленький принц» в исполнении карагандинской театральной студии «Алтын шашу», «Телефон», «За двумя зайцами» и «Про Федота-стрельца, удалого молодца» – украинской студии «Карабас», спектакль о борьбе за независимость и становлении Казахского ханства, показанный артистами шымкентского детского театрального кружка «Шабыт», и другие. Закрывал онлайн-фестиваль коллектив Молодежного театра из Нового Сада (Сербия), где наравне с профессиональными артистами выступают и дети.

Поразило, насколько ярко и проникновенно сыграли свои роли юные артисты, как тонко прочувствовали свои образы, сумели передать эмоции, движения, мимику, интонацию… К примеру, постановка «Мать Найман» по мотивам произведения Чингиза Айтматова в исполнении новопавловской театральной студии Prima впечатляет зрелищностью, хореографией и актерской игрой, превосходно дополнили образы степных кочевников созданные костюмы.

Жюри возглавила создатель Стамбульской театрально-художественной студии казахского эпоса, сооснователь театра «Мозаика», президент Ассоциации казахстанцев в Турции Анар Байжанова.

– Мы увидели много интерес­ных постановок и талантливых ребят, – поделилась впечатлениями член жюри, координатор международного творческого проекта «Живая классика Казахстан» Ольга Сагандыкова. – Взять хотя бы спектакль «Стоп, игра» бишкекского детского теат­ра «Республика ШКИД». Уверена, актеры благодаря своей искренней игре смогли достучаться до сердца зрителя, заставив его сопереживать главным героям. Я бы рекомендовала этот спектакль для семейного просмотра, так как взрослые часто не понимают, как сложно бывает ребенку, а дети смогут осознать, что их жизни важны. Удачным мне видится и решение режиссера вывести большую часть актеров в масках, что говорит о безликости и равнодушии толпы. Постановка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» киевской театральной студии «Карабас» получилась весьма увлекательной. Игра актеров профессиональная и очень эмоциональная. Несмотря на прос­тые декорации, ребята смогли погрузить зрителя в сказочную атмосферу.

По решению судейской коллегии всем участникам фестиваля присвоено звание лауреата в разных номинациях. К примеру, за актуальность постановки, тематическое содержание отмечен театр из Кыргызстана, за лучшую режиссуру – студия «Карабас» из Украины, за энтузиазм и верность традициям – таразская студия «Айнелек» и меркенский театральный кружок «Аяла»…

Заслуженный артист РК, лау­реат Международной премии им. Чингиза Айтматова, главный режиссер Государственного академического русского драматического театра им. М. Горького Бекпулат Парманов отметил, что недавно ушедший из жизни известный жамбылский режиссер Камат Касенов в своих постановках поднимал вопрос об ответственности взрослых за судьбу детей, о нравственном и эстетическом воспитании, которое призвано научить человека видеть красоту в жизни, любить ее пламенно и страстно. Известного режиссера, как и этих ребят, театр пленил с детства, когда тот участвовал в самодеятельном кружке.

– Ничего не дает маленькому зрителю так много для формирования духовного мира, как Его Величество Театр! – считает Бекпулат Парманов. – Работая в этой профессии уже 50 лет, убежден: с детьми можно говорить на любые самые серьезные темы. Они воспринимают мир сердцем, а не разумом! У детей можно многому научиться. Вспомните совет Станиславского: «Когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда вы сможете стать великим артистом». Поэтому такой фестиваль просто необходим. Мероприятие прошло в режиме онлайн – такого еще не было в Казахстане!

Надо сказать, фестиваль логически вышел из другого международного проекта – «Живая классика» и стал для ребят нас­тоящим смотром талантов и, возможно, маленьким мостиком на большую сцену.

– Мероприятие объединило людей вокруг культуры и светлых имен выдающих деятелей искусства. Для меня было большой честью участвовать в фестивале и вместе с детьми из нашей студии стать его лауреа­том. Ребята сегодня как никогда нуждаются в духовной и нравственной опеке. И театр – один из путей к детским серд­цам, – считает руководитель театральной студии «Карабас» Лариса Сыва-Таксюр.

– Нашей целью было показать, как можно работать с детьми, а также ответить на вопрос: есть ли достойная смена артистам театров среди подрастающего поколения? Теперь можно с уверенностью сказать: есть! – подчеркнула одна из организаторов и ведущих форума Валерия Сон. – На фестивале многие увидели, сколько у нас невероятно одаренных и артис­тичных детей. Таланту нужно дать огранку и направить в правильное русло. И именно профессиональные театры должны поддерживать детские коллективы, взращивать сильных преемников. Уверена, что фестиваль выполнил поставленные задачи. Он сплотил нас и вывел на новый уровень. Этот онлайн-проект необходим театральному миру.