Окупилась, но 10 лет спустя

К сожалению, первый же день омрачил настроение посетителей и участников выставки. Устроителям празднества удалось включить только пятую часть электрических огней, освещавших экспозицию. Готовность основной площади тоже оставляла желать лучшего: после строительства правительственного причала большой участок земли в центре выставки превратился в «суп» из грязи.
Из 38 основных зданий, которые подрядная строительная организация планировала построить к ярмарке, всего 14 были завершены на момент открытия мероприятия. Сооружение зданий пожарного депо было завершено только в последние два дня, остававшиеся до открытия. А возведение Здания исторического искусства и Дворца образования так и не было закончено даже к концу выставки.
Среди именитых гостей, посетивших мероприятие, прежде всего следует выделить президента Теодора Рузвельта, который открыл экспозицию и председательствовал на военно-морском параде. Сразу же после первого дня посещаемость ЭКСПО резко упала и так и не достигла прогнозируемых цифр.
Компания по организации выставки, первоначально запросившая сумму 1,64 млн. долларов от федерального правительства, получила кредит на дополнительный миллион, который должна была погасить 40-процентной суммой, вырученной от продажи входных билетов. Но ожидаемые толпы посетителей так и не появились – экспозиция привлекала в среднем 13 000 посетителей в день, из которых только 7 400 платили за вход.
Выставка начала привлекать справедливо-негативное внимание прессы еще в январе, так как разногласия и раскол между членами организационного комитета по планированию стали достоянием общественности. Представителям печати и журналистам, прибывшим на открытие ЭКСПО, конечно, не могли понравиться недостроенные объекты, неухоженная территория, отели с завышенной ценой, а также плохое транспортное сообщение между местом проведения мероприятия и близлежащими городами.
Однако со временем ситуация в какой-то степени была исправлена. Планировщики и устроители мероприятия обратились к каждому штату с просьбой внести свою лепту в строительство выставочных павильонов. Не все, но 21 штат профинансировал возведение сооружений, которые стали носить их имена: павильон Пенсильвания, Дворец Вирджиния, Нью-Гемпшир Хаус. Во время экспозиции были установлены дни празднования каждого штата, и его губернатор, как правило, появлялся, чтобы приветствовать посетителей.
Так, 10 июня Теодор Рузвельт прибыл на выставку и обратился с речью к присутствующим, стоя на ступенях павильона Джорджия, построенного по образцу дома семьи его матери.
На территории ярмарки размещались такие экспонаты, как модель Панамского канала, экспозиция дикой природы. Наибольшей популярностью пользовалась диорама воссоздания битвы Хэмптон-Роудс, первого боя между двумя бронированными кораблями Monitor и Verginia, который произошел за 40 лет до этого во время гражданской войны.
Железные дороги Чесапик и Огайо демонстрировали пассажирский поезд «Скоростная Вирджиния». Чтобы не отстать от остальных в такой гигантомании, «Железные дороги Пенсильвании» привезли секцию своего нового тоннеля Ист-Ривер. Среди экспонатов были также автомобили последних моделей, моторные лодки, электрические и паровые двигатели.
И все же экспозиция потерпела финансовый крах – убыток составил несколько миллионов долларов. Но зато выставка принесла совсем другие выгоды США и, в частности, городку Хэмптон-Роудс. 28 июня 1917 года очередной президент Вудро Вильсон распорядился выделить 2,8 млн. долларов для покупки земельного участка бывшей экспозиции для возведения складов и причалов для военно-морской базы, которая в настоящее время является крупнейшей в мире.
По материалам зарубежных СМИ подготовила Татьяна ОБОЛЕНСКАЯ