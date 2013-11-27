Окупилась, но 10 лет спустя

К сожалению, первый же день омрачил настроение посетителей и участников выставки. Устроителям празднества удалось включить только пятую часть электрических огней, освещавших экс­позицию. Готовность основной площади тоже оставляла желать лучшего: после строительства правительственного причала большой участок земли в центре выставки превратился в «суп» из грязи.

Из 38 основных зданий, которые подрядная строительная организация планировала построить к ярмарке, всего 14 были завершены на момент открытия мероприятия. Сооружение зданий пожарного депо было завершено только в последние два дня, остававшиеся до открытия. А возведение Здания исторического искусства и Дворца образования так и не было закончено даже к концу выставки.

Среди именитых гостей, посетивших мероприятие, прежде всего следует выделить президента Теодора Рузвельта, который открыл экспозицию и председательствовал на военно-морском параде. Сразу же после первого дня посещаемость ЭКСПО резко упала и так и не достигла прогнозируемых цифр.

Компания по организации выставки, первоначально запросившая сумму 1,64 млн. долларов от федерального правительства, получила кредит на дополнительный миллион, который должна была погасить 40-процентной суммой, вырученной от продажи входных билетов. Но ожидаемые толпы посетителей так и не появились – экспозиция привлекала в среднем 13 000 посетителей в день, из которых только 7 400 платили за вход.

Выставка начала привлекать справедливо-негативное внимание прессы еще в январе, так как разногласия и раскол между членами организационного комитета по планированию стали достоянием общественности. Представителям печати и журналистам, прибывшим на открытие ЭКСПО, конечно, не могли понравиться недостроенные объекты, неухоженная территория, отели с завышенной ценой, а также плохое транспортное сообщение между местом проведения мероприятия и близлежащими городами.

Однако со временем ситуация в какой-то степени была исправлена. Планировщики и устроители мероприятия обратились к каж­дому штату с просьбой внести свою лепту в строительство выставочных павильо­нов. Не все, но 21 штат профинансировал возведение сооружений, которые стали носить их имена: павильон Пенсильвания, Дворец Вирджиния, Нью-Гемпшир Хаус. Во время экспозиции были установлены дни празднования каждого штата, и его губернатор, как правило, появлялся, чтобы приветствовать посетителей.

Так, 10 июня Теодор Рузвельт прибыл на выставку и обратился с речью к присутствующим, стоя на ступенях павильона Джорджия, построенного по образцу дома семьи его матери.

На территории ярмарки размещались такие экспонаты, как модель Панамского канала, экспозиция дикой природы. Наи­большей популярностью пользовалась диорама воссоздания битвы Хэмптон-Роудс, первого боя между двумя бронированными кораблями Monitor и Verginia, который произошел за 40 лет до этого во время гражданской войны.

Железные дороги Чесапик и Огайо демонстрировали пассажирский поезд «Скоростная Вирджиния». Чтобы не отстать от остальных в такой гигантомании, «Железные дороги Пенсильвании» привезли секцию своего нового тоннеля Ист-Ривер. Среди экспонатов были также автомобили последних моделей, моторные лодки, электрические и паровые двигатели.

И все же экспозиция потерпела финансовый крах – убыток составил несколько миллионов долларов. Но зато выставка принесла совсем другие выгоды США и, в частности, городку Хэмптон-Роудс. 28 июня 1917 года очередной президент Вудро Вильсон распорядился выделить 2,8 млн. долларов для покупки земельного участка бывшей экспозиции для возведения складов и причалов для военно-морской базы, которая в настоящее время является крупнейшей в мире.

По материалам зарубежных СМИ подготовила Татьяна ОБОЛЕНСКАЯ