Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призёров

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Правительством РК принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призёрам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтуризма, согласно постановлению, из правительственного резерва уже направлены выплаты спортсменам и их тренерам. Всего денежное вознаграждение получат 49 спортсменов и 63 тренера.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие размеры денежных вознаграждений:

• за 1-е место — 250 000 долларов США;

• за 2-е место — 150 000 долларов США;

• за 3-е место — 75 000 долларов США;

• за 4-е место — 30 000 долларов США;

• за 5-е место — 10 000 долларов США;

• за 6-е место — 5 000 долларов США.

Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призёров.

Кроме того, победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады оказывается поддержка местными исполнительными органами. В частности, акиматы предоставляют спортсменам квартиры из местного коммунального жилищного фонда на безвозмездной основе.