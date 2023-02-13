Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова объявила о завершении профессиональной карьеры

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Об этом прославленная спортсменка объявила на закрытии 10-го чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении.

«Я благодарна своей стране – от президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика – только за одну единственную, но очень важную вещь – веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена», – сказала легкоатлетка.

За большой вклад в развитие отечественного спорта премьер-министр РК Алихан Смаилов направил спортсменке благодарственное письмо.

«Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране последуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения. Выражаем огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» – говорится в письме.

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.