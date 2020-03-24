Олимпийские игры 2020 отменены – представитель МОК

Из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, летние Олимпийские игры 2020 в Токио вероятнее всего будут перенесены на следующее лето 2021 года. Об этом журналистам заявил Дик Паунд — член Международного Олимпийского комитета, сообщает Kanobu.ru.
"Основываясь на имеющейся у нас информации, могу заявить, что решение о переносе уже принято", — заявил Паунд.
Он также отметил, что точная дата переноса пока не определена, но 24 июля Олимпиада не начнется абсолютно точно.
Как отмечается, о своем отказе от участия уже заявили ряд стран. Австралия, Канада и Норвегия не будут посылать своих атлетов на соревнования.
Летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.