Олимпийские игры 2024 года пройдут в Казахстане: в Актобе открывается филиал ассоциации национальных видов спорта

Спорт

В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников.

Фото: tengrinews.kz

В Актюбинской области начали подготовку к Олимпиаде 2024 года. С этой целью в регионе открывается филиал ассоциации национальных видов спорта, передает Kazpravda.    

Решение было принято на совещании по развитию спорта и физической культуры. 

"Президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед нами задачу по популяризации национальных видов спорта. Они являются важнейшим элементом культуры и традиций казахов, которые показывают всему миру величие и мудрость нашего народа. 
В Актобе впервые проходит VI чемпионат мира по тогызкумалаку, в котором участвуют спортсмены из более чем 20 стран. Это свидетельствует о том, что некоторые виды спорта уже вышли за пределы нашей страны. Мы готовы создавать все условия для популяризации, развития, повышения имиджа традиций Великой степи и выхода их на международный спортивный уровень", – подчеркнул Ералы Тугжанов. 

Поддержку акиму готов оказать президент ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов.  

"Учитывая, что в регионе уделяется огромное внимание развитию национальных видов спорта, я предлагаю создать Актюбинскую областную ассоциацию, которая объединит все федерации, действующие здесь, позволит решить множество вопросов, связанных с пропагандой национального спорта", - сказал Исламбек Салжанов.

Вопрос о создании филиала особенно актуален в связи с ожиданием 5-ых всемирных игр кочевников, которые пройдут  в Казахстане в 2024 году. 

Необходимо организовать спортивное мероприятие на высоком уровне и подготовить лучших спортсменов для участия в нем. 
Среди особо значимых достижений актюбинцев - первые в истории 4 лицензии на Сурдолимпийские игры, также впервые за 23 года сборная области по дзюдо стала победительницей чемпионата РК в командном зачете, а ФК "Актобе" – впервые за 7 лет серебряным призером чемпионата РК. 

В целом, по олимпийским видам спорта в этом году чемпионами Казахстана стали 18 актюбинцев, 19  – серебряными призерами, 36 удостоились бронзовых медалей. Всего завоевано 187 медалей различного достоинства. По неолимпийским видам спорта завоевано 739 медалей различного достоинства, 20 из них  – медали чемпионата мира.

 По итогам встречи, аким области поручил привлекать к решению проблем данной сферы, строительству объектов, а также развитию массового спорта крупные компании, действующие в регионе.

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