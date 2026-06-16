Олжас Бектенов отреагировал на жалобы пассажиров на состояние вагонов

Правительство

Он поручил в кратчайшие сроки запустить новые Stadler

Фото: пресс-служба правительства

Состояние пассажирских железнодорожных вагонов остается предметом жалоб у населения, в связи с этим Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить в кратчайшие сроки поставки новых вагонов Stadler с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Продолжают поступать жалобы от пассажиров на состояние вагонов. Дальнейшие задержки поставок вагонов компании Stadler неприемлемы. Министерству промышленности совместно с компаниями «Қазақстан темір жолы» и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности», — подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель Правительства поручил до конца текущего года обеспечить выход на железнодорожную сеть 215 новых локомотивов и около 1,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов;  до 1 сентября текущего года необходимо утвердить пятилетнюю программу приобретения 13 тыс. грузовых и 500 единиц пассажирских вагонов отечественного производства.

#поручение #Бектенов #вагоны

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