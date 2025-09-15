Олжас Бектенов поручил ускорить решение проблемы с самокатами

Правительство
67

С начала года с участием электросамокатов произошло свыше 360 аварий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за эксплуатацией электрических мопедов и самокатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Несмотря на то, что они в какой-то мере разгружают общественный транспорт, но из-за несоблюдения правил передвижения зачастую создают угрозу для всех участников движения. С начала года с участием электросамокатов произошло свыше 360 аварий.

«Неслучайно Глава государства обратил внимание на эту серьезную проблему в своем Послании. Мировой опыт показывает, что в ряде стран применены меры полного отказа или установления ограничения эксплуатации электросамокатов. Так, в Париже с сентября 2023 года введен запрет на аренду самокатов. Разрешено использование только личных устройств. С октября прошлого года аналогичный запрет действует в Мадриде. В Великобритании у каждого электросамоката есть госномер, и ездить можно только с водительским удостоверением. Поручаю МВД ускорить продвижение соответствующих поправок в законодательстве. Уже сегодня мы примем заключение Правительства по данному вопросу»,— отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах остается приоритетным направлением в деятельности каждого госоргана и акимата.

 Напомним, что Президент, озвучивая Послание народу, затронул проблему дорожной безопасности и самокатов. 

#Правительство #премьер #самокаты

