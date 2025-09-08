Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала года в стране зафиксировано свыше 22 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Также высказался он и по поводу самокатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Очевидно, что многое здесь зависит от самих автомобилистов, потому что нарушителей правил дорожного движения немало. Каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Необходимо всем обществом формировать культуру вождения. Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности», - сказал он.

Глава государства поручил принять законодательные поправки, регулирующие данную сферу.

«Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это – важные шаги на пути построения Безопасного Казахстана», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Алматы подростки на электросамокате совершили наезд на коляску с новорожденным ребенком. К счастью, он не пострадал.