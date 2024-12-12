Премьер принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

В Москве премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: правительство РК

Мероприятие прошло на площадке МГТУ имени Баумана, где членам делегаций также презентовали инженерные проекты и научные разработки студентов стран СНГ, обучающихся в российских вузах.

В заседании Совета участвовали главы правительств государств-членов СНГ: Республики Азербайджан – Али Асадов, Республики Беларусь – Роман Головченко, Республики Кыргызстан – Акылбек Жапаров, Российской Федерации – Михаил Мишустин, Республики Таджикистан – Кохир Расулзода, Республики Узбекистан – Абдулла Арипов, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; а также от ассоциированного члена Содружества принял участие постоянный полномочный представитель Республики Туркменистан при уставных и других органах СНГ Назаркулы Шакулыев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Рассмотрены вопросы усиления торгово-экономической кооперации, развития транспортных коридоров и наращивания объема поставок, сохранения окружающей среды, укрепления культурно-гуманитарных связей и реализации научного потенциала.

Расширение торгово-экономических связей остается приоритетной задачей для государств-членов содружества. Выступая на заседании Совета, Олжас Бектенов подчеркнул, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров. Руководитель правительства отметил, что учреждение инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым межгосударственной программы «Ярмарка Содружества», будет способствовать укреплению экономических связей между странами СНГ.

Важным фактором развития торгово-экономической кооперации является расширение транспортных коридоров. Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что СНГ отводится особая роль в трансконтинентальных транспортных потоках, в частности, в направлении «Запад-Восток» и «Север-Юг». Разработанная казахстанской стороной Концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ направлена в Исполнительный комитет СНГ в октябре 2024 года. Данный проект позволит повысить транспортную пропускную способность стран Содружества.

Олжас Бектенов уделил особое внимание вопросу усиления сотрудничества в сфере экологии. Предупреждение климатических вызовов и устранение их последствий способствует устойчивому региональному и глобальному развитию.

«Примером успешной региональной кооперации по сохранению уникальных природных экосистем может послужить трансграничный биосферный резерват «Алтай». Он создан совместными усилиями Казахстана и России на базе «Катон-Карагайского Национального природного парка»и «Катунского биосферного заповедника». В 2017 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, став первым совместным резерватом в Азии. Сегодня на базе этого уникального проекта ведутся научно-исследовательские работы, проводятся конференции, налажен обмен опытом и наработками. Таким образом, на Алтае отработана уникальная модель трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природных ценностей на базе особо охраняемых территорий», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в области цифровой трансформации транспортного комплекса и др.

В стенах МГТУ имени Н. Э. Баумана главы делегаций ознакомились с проектами и разработками студентов. Научно-исследовательский кластер «Квантум Парк» был спроектирован и построен специально для решения практических задач на стыке квантовых, фотонных и флюидных технологий. Авторы представленных проектов стали финалистами стратегической сессии студентов и аспирантов стран СНГ «Университет без границ: идеи каждого – будущее для всех». Проект «Орбита Каспия», презентованный студентом МГТУ им. Баумана Орынбасаром Джантуреевым, предполагает внедрение технологий космического мониторинга и рационального трансграничного водопользования для решения проблем обмеления крупнейшего закрытого водоема в мире. Разработку «Зеленая киберферма» представила студентка Московского авиационного института Амина Джексембаева. Проект демонстрирует роботизированную платформу на возобновляемых источниках энергии для устойчивого высокоэффективного сельского хозяйства.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2025 года в г. Душанбе.