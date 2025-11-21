Олжас Бектенов провел заседание Совета по развитию города Алатау

Правительство
43

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по развитию города Алатау с участием руководства государственных органов, экспертов и урбанистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено реализации поставленных Главой государства задач по созданию международного центра деловой активности, инноваций и технологий.

Члены Совета обсудили ход разработки соответствующей институциональной базы, меры по строительству инфраструктуры и привлечению инвестиций в рамках Указа Президента по приданию Алатау статуса города опережающего развития. Рассмотрены вопросы деятельности нового Госфонда Alatau Сity Аuthority.

Премьер-министру были представлены подходы к разрабатываемому проекту Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», среди которых создание собственной регуляторной и административной экосистемы, правовые и управленческие инновации, цифровая интеграция  государственных сервисов и др. Кроме того, предлагается внедрение международных стандартов и инноваций в строительстве, энергетике, экологии, транспорте и ЖКХ, в том числе в рамках технологии «умного» города. Предусмотрены меры по обеспечению гарантий и созданию благоприятных условий для инвесторов. Важными направлениями являются  поддержка развития и широкого использования робототехнических систем, а также регулирование оборота цифровых активов.

Членами Совета рассмотрена Дорожная карта по реализации инженерно-инфраструктурных проектов в городе Алатау. Канат Бозумбаев доложил, что на сегодня утверждены отраслевые схемы планирования инженерных сетей и определены первоочередные 30 объектов проектирования и строительства. 

Будет проведена реконструкция существующих сооружений и строительство новых объектов инфраструктуры, в том числе нескольких подстанций, водозаборного узла, газопроводов, очистных сооружений, автодороги и др. К работам намерены приступить уже в следующем году. При строительстве инфраструктурных объектов будут использованы механизмы Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Также рассматриваются возможности применения инструментов EPC+F, где подрядная компания несет ответственность за все этапы проекта, включая финансирование. 

О текущем социально-экономическом развитии города Алатау и проводимой работе по запуску новых инвестпроектов доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев. 

Бюджет города Алатау в т.г. увеличен втрое и достиг 8,8 млрд тенге. За 10 месяцев объем промышленного производства вырос на 17% и составил 115,6 млрд тенге.  При этом объем инвестиций вырос на 13%, на сегодня привлечено порядка 46,4 млрд тенге. В пуле – 41 инвестпроект с созданием более 21 тыс. рабочих мест. В настоящее время уже реализуются 18 проектов на 1 трлн тенге. Это новые производства в сферах логистики, АПК, пищевой и легкой  промышленности таких крупных компаний, как PepsiCo, United Hygiene, «Молочная долина», АСП Арена, QazQon Hub, АВЗ, Исткомтранс и др.

Ведется работа по формированию самой крупной в стране СЭЗ Alatau площадью 97,9 тыс. га. Из них свыше 24 тыс. га находятся за пределами города и включают важные проекты в сфере переработки продукции АПК. Для сохранения гарантий данным производствам и запуска новых предприятий рассмотрены предложения акимата по созданию новой промышленно-логистической СЭЗ. В перспективе это способствует развитию индустриального, логистического, туристического и энергетического кластеров в Алматинской области.

В рамках реализации Генерального плана особый акцент сделан на  архитектурном облике Алатау и современных градостроительных решениях. Председатель Совета директоров АО «Caspian Group» Юрий Цхай представил проект по развитию нового делового района в районе Gate District, включающего строительство знакового здания делового центра Iconic building. Трехстороннее соглашение по данному проекту было достигнуто на полях казахско-китайского Делового совета с участием глав государств в сентябре т.г.

В целом, в Алатау на сегодня отмечается положительная динамика в сфере жилищного строительства. В текущем году в эксплуатацию введено свыше 103 тыс. м2 жилья. Ведется разработка дизайн-кода города и комплексной транспортной схемы с привлечением международных экспертов и изучением опыта ведущих мировых мегаполисов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акимату Алматинской области по качественной реализации и ускорению работ. 

#Бектенов #Алатау

Популярное

Все
Уверенный рост экономики Приаралья
Пройдемся по индустриальной Караганде
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Певец свободы
Опередивший время
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Чистый посыл доброты
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
Надежда Лушникова: дар поэтической души
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
Высокий потенциал востока страны
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
От инициатив – к реализации
Как прекрасен этот мир!
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Когда национальное становится международным
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Астану
Государство не будет содержать тех, кто может работать – Бе…
Сенатор Макежанов: «Ежегодно растут расходы на обслуживание…
Правительство представило в Сенате проект закона о трансфер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]