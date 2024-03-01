Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»

Общество
100

Сегодня в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК состоялась стратегическая сессия по обсуждению проекта Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана развития Казахстана до 2029 года».

Как отметил заместитель председателя Агентства Олжас Тулеуов, АСПиР всегда готов к интерактивному взаимодействию и обсуждению различных точек зрения.

«С момента разработки проекта НПР, документ прошел несколько итераций обсуждений и согласований с Правительством, далее мы опубликовали его на портале «Открытые НПА» и получили в совокупности порядка 200 комментариев, предложений и обращений граждан. Как основные разработчики документа для нас важно вовлечь всех заинтересованных лиц и на выходе получить План отвечающий на все вызовы времени» - сказал он.

Стратегическая сессия была посвящена обсуждению предложений представителей добывающей отрасли в Национальный план развития до 2029 года. Предметом дискуссий стали вопросы стимулирования геологоразведки, налогового администрирования, освоения техногенных минеральных образований, либерализации экономики, декарбонизации.

Как подчеркнула заместитель председателя НПП «Атамекен» Гульнара Бижанова Национальный план развития до 2029 года является верхнеуровневым документом стратегического планирования.

«Учитывая высокую важность данного Плана развития, обозначение актуальных вопросов, которые лягут в основу НПР имеет для нас первостепенную значимость» - сказала она.

В процессе обсуждений каждый из участников выразил свои предложения и точечные вопросы направленные на развитие отрасли. По итогу мероприятия была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители НПП «Атамекен» Г.Бижанова, Р.Шунтуков, О.Куатбеков, а также представители Евразийской промышленной Ассоциации, ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», ОЮЛ «Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов», ТОО «Казцинк», ТОО «ERG Exploration», ТОО «Kazakhmys Barlau» ТОО «Евразийская Группа», АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», группы «Kaz minerals», ТОО «Полиметалл Евразия», ТОО «Корпорация Казахмыс».

#президент #развитие #НПП #агентство

Популярное

Все
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Долгая дорога к родному языку
Мой дом – моя крепость
Ежедневно врачи больницы Медицинского центра УДП РК спасают сотни жизней
Камин-убийца
Дело чести и долга
На выход! Из тени
Миссия – служить людям
Жители области Абай говорят слова благодарности в адрес сотрудников департамента полиции
Чужой беды не бывает
Сноха казахского аула
В круговерти добрых дел
Уникальность – залог успеха
Простые слова о самом важном
Они не могли поступить иначе
Ценности взаимоуважения, солидарности и поддержки
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
В семье единой
Казахстан отмечает День благодарности
Главы МИД Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Откуда берет корни название города Костанай
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Президент подписал поправки в законодательство по вопросам безопасности детей
Проверки в хостелах идут в Астане
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

В Казахстане изменились правила погребения и ухода за могил…
Минобороны предостерегло призывников от попыток уклониться …
Более 20 тыс. призывников пополнят ряды казахстанской армии…
Жителя Петропавловска оштрафовали за аватарку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]