Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»

Сегодня в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК состоялась стратегическая сессия по обсуждению проекта Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Национального плана развития Казахстана до 2029 года».

Как отметил заместитель председателя Агентства Олжас Тулеуов, АСПиР всегда готов к интерактивному взаимодействию и обсуждению различных точек зрения.

«С момента разработки проекта НПР, документ прошел несколько итераций обсуждений и согласований с Правительством, далее мы опубликовали его на портале «Открытые НПА» и получили в совокупности порядка 200 комментариев, предложений и обращений граждан. Как основные разработчики документа для нас важно вовлечь всех заинтересованных лиц и на выходе получить План отвечающий на все вызовы времени» - сказал он.

Стратегическая сессия была посвящена обсуждению предложений представителей добывающей отрасли в Национальный план развития до 2029 года. Предметом дискуссий стали вопросы стимулирования геологоразведки, налогового администрирования, освоения техногенных минеральных образований, либерализации экономики, декарбонизации.

Как подчеркнула заместитель председателя НПП «Атамекен» Гульнара Бижанова Национальный план развития до 2029 года является верхнеуровневым документом стратегического планирования.

«Учитывая высокую важность данного Плана развития, обозначение актуальных вопросов, которые лягут в основу НПР имеет для нас первостепенную значимость» - сказала она.

В процессе обсуждений каждый из участников выразил свои предложения и точечные вопросы направленные на развитие отрасли. По итогу мероприятия была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители НПП «Атамекен» Г.Бижанова, Р.Шунтуков, О.Куатбеков, а также представители Евразийской промышленной Ассоциации, ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», ОЮЛ «Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов», ТОО «Казцинк», ТОО «ERG Exploration», ТОО «Kazakhmys Barlau» ТОО «Евразийская Группа», АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», группы «Kaz minerals», ТОО «Полиметалл Евразия», ТОО «Корпорация Казахмыс».