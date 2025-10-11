Он расширил горизонты родного языка

Культура и общество
142
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошло пленарное заседание Международного тюркологичес­кого конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика Национальной академии наук РК, доктора филологических наук, профессора Шоры Сарыбаева. В рамках заявленной темы обсуждены новые научные парадигмы в казахском языкознании, филологии и тюркологии, связанные с научным наследием Шоры Сарыбаева, в эпоху глобализации.

фото автора

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, отечественные ученые в области казахского языкознания, тюркологии, филологии и лингвистики, в том числе генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, а также зарубежные исследователи из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Приветственное письмо от имени Президента Казахстана зачитал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. «Шора Сарыбаев – выдающийся­ ученый, внесший огромный вклад в развитие языковедения и глубокое исследование его истории. Он расширил горизонты родного языка, обогатив его научное изучение. Академик организовывал специальные экспедиции для составления регионального словаря казахского языка, проводил фундаментальные исследования, активно участвовал в создании диалектологического атласа казахского и тюркских языков, подготовил библиографию по языкознанию. Его научная дея­тельность является образцом преданности отечественной науке», – говорилось в обращении Главы государства.

– Вклад Шоры Сарыбаева в изучение истории казахского языка, диалектологии, лексикологии, лексикографии, терминологии и грамматики трудно переоценить. Работая в Инс­титуте языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, он проводил фундаментальные исследования и активно участвовал в подготовке научных кадров. Академик воспитал множество талантливых учеников и основал собственную научную школу, – отметил в свою очередь Саясат Нурбек.

С приветственными словами также выступили президент Национальной академии наук при Президенте Ахылбек Куриш­баев, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев,­ президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

В рамках мероприятия были презентованы новые издания, посвященные Шоре Сарыбаеву, – полное собрание его трудов, библиографический указатель, методические работы по преподаванию языка и сборники, раскрывающие личность и науч­ное наследие ученого. Работы конгресса также опубликованы.

#заседание #юбилей #конгресс #Шора Сарыбаев

