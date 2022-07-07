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Общество
"Они называли мои данные": петропавловец рассказал, как стал жертвой мошенников

48-летний житель Петропавловска Юрий Фоминых согласился рассказать свою историю в надежде, что его горький опыт поможет другим горожанам уберечься от назойливых аферистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

За день до того, как петропавловец стал жертвой обмана, ему уже звонили и представлялись работниками банка. Юрий знал,
что так орудуют мошенники, поэтому быстро прекратил разговор. Но звонок на следующий день оказался более убедительным. Звонившие называли его фамилию, имя, отчество, паспортные данные, состав семьи и даже место работы. Ранее такие сведения мужчина предоставлял в банк, оформляя кредит.

«Я подумал, что все так правдоподобно, что у мошенников не могут быть такие данные, поэтому доверился. Они говорили, что нужно вывести на чистую воду недобросовестных менеджеров банка, которые якобы оформили на меня кредит – один миллион тенге», - рассказал Юрий Фоминых.

Горожанин решил помочь звонившим, тем самым полагая, что обезопасит и себя от действий лиц, которые якобы оформили на него кредит.

По указанию звонивших, мужчина оформил в двух банках кредит на общую сумму 4 миллиона тенге и перевел все эти деньги на счет, указанный мошенниками. Все эти операции, был уверен Юрий, помогут установить менеджеров банка, которые, по словам звонивших, обманывают клиентов.

О том, что все это обман, Юрий Фоминых понял лишь на другой день, когда мошенники продолжали звонить и придумывать аналогичные истории, отправляя в другие банки для оформления кредитов.

Кстати, как рассказал горожанин, сотрудники банка предупреждали о возможных действиях мошенников, но он не поверил, ведь твердо был убежден, что они сами замешаны в черных делах.

«Не нужно верить тем, кто звонит и говорит, что вас пытаются обмануть, что на вас пытаются или уже оформили кредит. Самый простой способ себя обезопасить – не вступать в диалог, не смотря на убедительность, даже если они называют ваши анкетные данные и другие сведения. Если все-таки вы сомневаетесь, сходите в банк, расскажите о звонке», - говорит начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

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