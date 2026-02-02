Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление

Полицейские предупредили граждан о том, что дистанционное обучение не может заменить практику в автошколе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правоохранительных органах призывают будущих водителей не доверять сомнительным объявлениям о получении прав без усилий, сообщает Kazpravda.kz

«В последнее время в сети интернет и социальных сетях распространяются предложения о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей транспортных средств. В этой связи сообщаем, что подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно», – отметили в МВД.  

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе гражданам не требуется получение свидетельства в бумажном виде. Информация о завершении курсов автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения в электронном формате.

Там же призвали будущих водителей ответственно относиться к процессу обучения, поскольку от качества полученных знаний и навыков напрямую зависит безопасность не только самих водителей, но и других участников дорожного движения.

