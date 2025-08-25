Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае

Закон и Порядок
61

Более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики через Telegram-канал «Thс Seller»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанае суд вынес обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. Следствие установило, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием «Thс Seller», через который более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.

Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), отметили в пресс-службе.

В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.

Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в АФМ.

#суд #ликвидация #наркошоп

