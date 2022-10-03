Общество , Технологии
Онлайн супермаркет услуг в сфере занятости создадут в Казахстане

На базе Электронной биржи труда (ЭБТ) будет выстроена единая цифровая экосистема или, другими словами, онлайн супермаркет услуг в сфере занятости. Эта экосистема будет сопровождать граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На сегодня на базе ЭБТ уже реализованы 5 из 6 основных составляющих будущего супермаркета услуг в сфере занятости, отметили в министерстве.

Основной элемент ЭБТ – это непосредственно единая цифровая площадка по трудоустройству Enbek.kz, которая консолидирует вакансии от 205 центров занятости, 44 частных агентств занятости и 5 онлайн площадок по трудоустройству. На этой площадке граждане могут искать подходящие вакансии по направлениям, профессиям и навыкам, а работодатели – сотрудников, соответствующих их требованиям.

При этом найти работу или работника можно не только в Казахстане, но и в странах Евразийского экономического союза, благодаря унифицированной системе поиска «Работа без границ», имеющей доступ к национальным информсистемам Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

«Через ЭБТ также можно легко получить государственные услуги в сфере занятости. В прошлом году 126 тыс. человек зарегистрировались в качестве безработного в онлайн формате. Через платформу можно подать заявления на получение социальной выплаты по потере работы, трудоустройство на субсидируемые рабочие места, на переселение в трудодефицитные регионы. В этом году данными госуслугами через ЭБТ воспользовались более 314,2 тыс. человек», – рассказал президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков.

Также на базе ЭБТ действует платформа онлайн обучения Skills Enbek – маркетплейс курсов по востребованным навыкам для населения. Обучение доступно для всех желающих как на русском, так и на казахском языках. На сегодня уже размещено 157 курсов, при этом 103 из них абсолютно бесплатны.

При этом порядка 124 тыс. человек уже прошли тот или иной курс и получили сертификат об освоении определённых навыков, который благодаря единой цифровой экосистеме будет автоматически отражен в сервисах по размещению резюме и оформлению трудовых отношений без каких-либо дополнительных усилий со стороны обучающегося-соискателя.

«Еще одним новшеством в цифровой инфраструктуре занятости стала платформа HR Enbek – площадка по цифровому учету трудового пути наемных работников. Сегодня платформой пользуются около 272 тыс. работодателей, что охватывает 63% всех наемных работников в стране», – добавил Даулет Аргандыков.

С помощью портала можно заключить электронные трудовые договоры, таким образом, у работников автоматически формируется электронная трудовая книжка. Благодаря интеграции с информационными системами госорганов становится возможным автоматически формировать личные дела работников без необходимости сбора лишних документов и справок.

Платформа позволяет бизнесу эффективно вести электронное кадровое делопроизводство, сократить издержки и риски фальсификации данных при найме сотрудников.

Кроме того, для работодателей запущен сервис по анонимной самодиагностике на соблюдение требований трудового законодательства.

Также важным элементом цифровой экосистемы занятости является платформа Business Enbek, которая реализована для полной автоматизации всех процессов получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей: от подачи заявления до получения самого гранта. Вся документация оформляется в электронном формате. На текущий момент одобрено более 12 тыс. заявок. Всего до конца года планируется выдача 20 тыс. грантов.

«Вместе с тем мы осуществляем переход к цифровым центрам занятости, то есть будут оцифрованы все услуги в сфере занятости, оказываемые ранее в офлайн формате. Соискатели смогут получить индивидуальную консультацию и меры поддержки всеми доступными способами коммуникации с применением кейс-менеджмента. Это позволит повысить доступность и качество всего спектра госуслуг для населения», – подчеркнул Даулет Аргандыков.

В следующем году планируется запустить ещё один важный элемент – цифровой путеводитель по профессиям. Он будет являться своеобразным агрегатором информации по всем имеющимся профессиям на рынке труда, где каждый сможет узнать о том, что именно делает тот или иной специалист, какое образование для этого необходимо, размер средней заработной платы, какова потребность в таких кадрах на рынке труда. Это поможет тем, кто стоит перед выбором профессии и дальнейшей карьеры.

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