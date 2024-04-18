ООН просит в 10 раз больше средств на помощь Газе

В общей сложности ООН просит доноров выделить 2,8 миллиарда долларов для сектора Газа и Западного берега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Организация Объединенных Наций запросила 2,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь в секторе Газа до конца года, что в 10 раз больше запрошенных 6 месяцев назад средств. Это говорит об ухудшении ситуации для тех, кто оказался в центре конфликта между Израилем и ХАМАС, отмечает Bloomberg.

Почти треть этих средств пойдет на продукты питания, а около 800 миллионов долларов направят на удовлетворение потребностей в жилье и здравоохранении.

Запрашиваемой суммы будет достаточно примерно для 2,2 миллиона человек в секторе Газа и еще 400 000 человек на Западном берегу. Однако это не покрывает сумму в 4,1 миллиарда долларов, которая, по заявлению ООН и ее партнеров, необходима для удовлетворения потребностей 3,3 миллиона палестинцев.

Всемирная организация также призвала открыть больше наземных маршрутов в сектор Газа, улучшить возможности передвижения внутри сектора и увеличить количество виз и разрешений сотрудникам ООН для работы на палестинских территориях.

Ранее Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуре сектора Газа, причиненный с октября 2023 года из-за конфликта Палестины и Израиля, примерно в 18,5 миллиарда долларов США. Также они спрогнозировали значительное ухудшение экономической ситуации, основываясь на информации об уже нанесенном ущербе и условии, что реконструкция начнется позже текущего года.