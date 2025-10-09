В Северо-Казахстанской области вновь напомнили о важности термической обработки рыбы.
За девять месяцев 2025 года медики зарегистрировали 19 случаев описторхоза, в том числе один — среди детей, отмечается в пресс-релизе санитарно-эпидемиологического контроля СКО, сообщает Kazpravda.kz
Врачи предупреждают: паразиты поражают печень, поджелудочную железу и желчные протоки, а несвоевременное лечение может привести к серьезным осложнениям.
Описторхоз — это заболевание, вызываемое паразитами из класса сосальщиков, которые поражают печень, поджелудочную железу и желчные пути человека. Болезнь протекает хронически и может привести к тяжелым последствиям.
Медики подчеркивают: главная мера профилактики — правильное приготовление рыбы. Варить или жарить рыбу необходимо не менее 20 минут после закипания. При солении концентрация соли должна составлять не менее 14% от веса рыбы, а выдерживать ее следует не менее двух недель. Замораживание также помогает уничтожить личинки паразитов.
Особое внимание стоит уделять обработке кухонных принадлежностей: ножей, досок и посуды, контактирующих с сырой речной рыбой.
Жителей региона просят покупать рыбу только в официальных местах торговли, где продукция проходит ветеринарный контроль.