Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За девять месяцев 2025 года медики зарегистрировали 19 случаев описторхоза, в том числе один — среди детей, отмечается в пресс-релизе санитарно-эпидемиологического контроля СКО, сообщает Kazpravda.kz

Врачи предупреждают: паразиты поражают печень, поджелудочную железу и желчные протоки, а несвоевременное лечение может привести к серьезным осложнениям.

Описторхоз — это заболевание, вызываемое паразитами из класса сосальщиков, которые поражают печень, поджелудочную железу и желчные пути человека. Болезнь протекает хронически и может привести к тяжелым последствиям.

Медики подчеркивают: главная мера профилактики — правильное приготовление рыбы. Варить или жарить рыбу необходимо не менее 20 минут после закипания. При солении концентрация соли должна составлять не менее 14% от веса рыбы, а выдерживать ее следует не менее двух недель. Замораживание также помогает уничтожить личинки паразитов.

Особое внимание стоит уделять обработке кухонных принадлежностей: ножей, досок и посуды, контактирующих с сырой речной рыбой.

Жителей региона просят покупать рыбу только в официальных местах торговли, где продукция проходит ветеринарный контроль.