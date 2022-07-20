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Общество
Опасные игрушки назвала санэпидслужба Казахстана

706 детских игрушек, не соответствующих требованиям безопасности, выявлено в Казахстане с начала года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля держит на особом контроле вопрос безопасности детских игрушек. Сотрудники комитета на ежемесячной основе проводят мониторинг, отбирают образцы игрушек для исследований.

«В рамках мониторинга безопасности продукции КСЭК исследовал 1 499 образцов детских игрушек. В результате проверки 706 образцов не соответствовали требованиям Закона РК «О безопасности игрушек», что составило 47,1%. Из них, отечественных – 9 (1,3%), государств-членов ЕАЭС – 59 (8,4%), других стран – 638 (90,3%).

Основная часть нарушений приходится на нарушение требований маркировки – 97,6%, на органолептические показатели – 3,3%», – сообщили в ведомстве.

По санитарно-химическим в 23 образцах выявлено превышение по показателям безопасности. Из них:

- ксилол – 5 игрушек (набор игровой Novel special «Рыбалка», пистолет Fighting Eagle, «GYROSCOPE SERIES» для детей старше 6+ лет, кукла из пластмассы «L.O.L surprise!», Набор посуды КНР);

- бензол – 4 игрушки (кукла «FREEZE II», кукла «Лариса MONSTER GIRL», игрушка из пластмассы летающий диск для детей «THUNDERCYRO», набор посуды КНР);

- фенол – 3 игрушки (игрушка-антистресс «Вкусняшка», кукла «Lovely baby», детская игрушка «Юла»);

- гептан – 2 игрушки (набор «Военный», детское пианино «Little musicial»);

- формальдегид – 3 игрушки (автомобильный трансформер «Мини W ТОБОТ», игрушка «Кукла», набор посуды КНР);

- этилацетат – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»);

- стирол – 2 игрушки (кукла из пластмассы «L.O.L surprise!», набор посуды КНР);

- спирт метиловый – 1 игрушка (кукла «Лариса MONSTER GIRL»);

- спирт изопропиловый и изобутиловый – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»).

По всем фактам предпринимателям выдали предписания об устранении нарушений.

На предприятиях торговли сняли с продажи 21,5 кг игрушек.

«Выставленная на продажу продукция реализовалась без документов, подтверждающих ее безопасность. По некоторым игрушкам представлены сертификаты о соответствии, выданные киргизскими и российскими органами по сертификации, в связи с чем направлено два материала в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по прекращению действия сертификатов соответствия на несоответствующие игрушки, выданных органами по подтверждению соответствия РФ», – обозначили в комитете.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призвал родителей быть бдительными при покупке игрушек. Нужно требовать от продавца сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара, обращать внимание на маркировку. Нельзя покупать игрушки в сомнительных местах.

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