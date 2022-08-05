Опасные игры

Почему бесхозные дворовые площадки угрожают уральцам? Общественный совет партии «АMANAT» совместно с представителями СМИ выяснил это, проведя мониторинг детских игровых и спортивных площадок города.

Особое внимание уделили тем, на которых произошло несколько несчастных случаев в текущем году. На одной из площадок детям отрезало фаланги пальцев рук, на другой и вовсе произошла жестокая трагедия – на ребенка упали футбольные ворота, мальчик погиб.

Благое дело – строительство детских игровых и спортивных площадок во дворах многоэтажных домов за счет меценатов – все чаще оборачивается трагедией там, где присутствует халатность. Чья именно – попытались выяснить члены Общественного совета Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» и журналисты.

В ходе мониторинга одной из первых обследовали детскую спортивную площадку в центре города, относящуюся к дому по ул. Алмазова, 69. Именно здесь мальчику отрезало фаланги пальцев. В акимате Уральска заявили, что эта площадка передана на баланс спорткомплекса «Орал», но руководство СК это отрицает.

– Мы еще не приняли на баланс эту площадку. Ждали, пока сойдет снег, потом объехали с комиссией, составили протокол замечаний по устранению недос­татков подрядной организацией ТОО «Жайык сити». Где-то они их устранили, где-то нет. Нам написали гарантийное письмо о том, что устранят до 30 июня все дефекты. Мы обратились в ЦОН для оформления передачи, но там отказали в связи с тем, что акты не соответствовали нормам. Далее мы обратились в отдел строительства города Уральска для устранения замечаний от ЦОНа, это было 13 июля, – пояснил директор СК «Орал» Искабыл Жалмурзиев.

Представители партии удивляются, как вообще могли подписать акт приема-передачи у подрядной организации.

– Технический вид площадки свидетельствует о том, что ее не могли принять по актам – покрытие не соответствует никаким стандартам, нет корзин на баскетбольных щитах, некоторые тренажеры сломаны и демонтированы, а оставшиеся крепления опасны для бегающих детей тем, что за них легко зацепиться и упасть. Непонятно, как при таких недоработках могли готовить документы для передачи площадки, – говорит депутат маслихата ЗКО, председатель Общественного совета областного филиала партии «AMANAT» по социальным вопросам Ляна Турсынова.

На вопрос членов Общественного совета партии, какими документами руководствуется СК «Орал» при техническом сопровождении спортивных площадок в ходе мониторинга, директор ответить не смог.

– Есть две категории: уличные спортивные площадки, половина из которых находится на балансе СК «Орал», вторая половина – фактически бесхозные спортивные и детские игровые площадки. Требования по их содержанию не выполняются, так как ответственные за это лица о них не знают. Мы часто виним родителей за то, что они не присматривают за детьми должным образом. Но одно из обязательных требований к этим площадкам в соответствии с техническим регламентом – обеспечение стендов с информацией об их эксплуатации. Таковых на большинстве площадок нет, родители сами не знают, как пользоваться тренажерами, и не учат этому детей, – отметила заместитель председателя партийного Общественного совета Римма Кубейсинова.

По словам Искабыла Жалмурзиева, сотрудники отдела строи­тельства акимата Уральска, которые и подписывали акты приема-передачи, ситуацию не прокомментировали. На выездной мониторинг чиновники не явились – не нашли времени ответить на вопросы партийцев и журналистов.

На других «не только бесхозных, но и состоящих на балансе СК «Орал» площадках ситуация не лучше. Также отсутствуют сетки на баскетбольных щитах, повреждено покрытие полей, на некоторых сорваны входные двери, сломаны тренажеры.

– Мы каждый год даем заявки на ремонт спортивных площадок, но бюджета не хватает. В прошлом году подали заявку на 46 миллионов тенге, но на эти цели нам выделили только 30 миллионов. И цены очень сильно изменились на момент подачи заявки и на момент выделения средств, – посетовал директор СК «Орал». – Ежегодно выделяемых из бюджета средств хватает не более чем на ремонт четырех площадок.

А в некоторых дворах жильцы и вовсе говорят о том, что пожалели о своем согласии построить спортивные площадки. Жители дома по ул. С. Акмурзина, 1 говорят о том, что на площадке совсем не играют дети, проживающие в этом доме. Поиграть в футбол приходят взрослые парни из других районов города. Старшая по дому, закрывающая входную дверь площадки на ключ, для них не указ. Двери просто сорвали с петель. При этом жильцы в полицию не обращались.

В ходе мониторинга сложилась достаточно четкая картина: бесхозных площадок в Уральске предостаточно, навскидку насчитали несколько десятков. При этом ни в одной организации города не могут назвать их точное количество. Что уж тут говорить об их безопасности!

– Весной провели проверку и разовый ремонт дворовых площадок, планируем ввести не разовое, а круглогодичное обслуживание. По заданию акима города создали комиссию, выясняем, почему произошли несчастные случаи, о результатах сообщим, – сказал на пресс-конференции заместитель акима города Мирас Мулкай. – Бизнес не берется за эксплуатацию площадок, так как это невыгодно, сами жители тоже не хотят брать на себя эту ответственность. Рассматриваем вариант передачи обслуживания площадок по принципу аутсорсинга.

За семь месяцев 2022 года в травмпункт областной детской больницы за помощью обратились 9 400 детей. За аналогичный период 2021 года – 6 900 ребят. На первом месте – уличные травмы, составляющие 65% от общего числа, информировал на брифинге в РСК главный внештатный детский травматолог-ортопед области Болат Алибаев.