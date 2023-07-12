Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео

Скриншот с видео КНБ РК

По данным КНБ, только в 2022 году в Казахстан ввезли товар более чем на миллиард тенге. При этом контрафактная продукция под видом собственного мнимого производства предназначалась для дальнейшей реализации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Фигуранты дела, используя свои связи в госаппарате, планировали за денежное вознаграждение по поддельным документам получить разрешение на производство и дальнейшую поставку лекарств в медучреждения страны.

Под упаковкой казахстанского производства скрывались препараты неизвестного происхождения, произведенные на территории Индии, без соответствующей технологии изготовления и подтвержденного контроля качества», – раскрыли детали в КНБ.

Оперативными мероприятиями у фигурантов уголовного дела выявили имущество в Объединенных Арабских Эмиратах и Алматы, а также счета в швейцарских банках со значительными суммами.