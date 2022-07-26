Опасный мусор

В Восточном Казахстане экологи выявили нарушения при утилизации отходов предприятий и медучреждений.

Специалисты областного департамента экологии вскрыли факты, когда ртутьсодержащие отходы, а также медицинский мусор – использованные шприцы, повязки, маски и другие опасные предметы – вывозили за город и сжигали под видом обычных бытовых отходов.

По словам главы областного департамента Данияра Алиева, подобные нарушения были обнаружены как в 2021 году, так и в текущем.

– Если отходы относятся к классу опасных, необходимо провести их дезинфекцию, – пояснили экологи. – Затем их упаковывают в закрытую тару и вывозят для дальнейшего уничтожения. Такие услуги могут оказывать только специализированные организации по установленным тарифам, имеющие соответствую­щую лицензию.

Вместе с тем, по словам специа­листов, в регионе существует прак­тика, когда сторонние компании, часто не из Восточного Казахстана, скидывают цену до минимума и берутся за услуги по утилизации, не обладая ни нужной техникой, ни условиями. Сведения по таким ИП и ТОО на сегодня собраны, установлены места, где они вели «утилизацию». По всем фактам ведется следствие.

Всем предприятиям и организациям, где образуется опас­ный мусор, экологи советуют строже подходить к конкурсным процеду­рам. Прежде чем подписать договор с подрядчиком, следует убедиться, что тот и в самом деле имеет соответствую­щую лицензию, технику и условия для утилизации.

К слову, подобная история – далеко не первая на востоке страны. В 2017 году в Усть-Каменогорске на открытой контейнерной площадке ТБО были обнаружены повязки, бутылки и упаковки, использованные в областном противотуберкулезном диспансере. Еще раньше выяснилось, что медицинские отходы крупного усть-каменогорского лечебного учреждения передавали местному комбинату для сжигания в металлургических печах. В сельской местности районная больница «утилизировала» медицинские отходы разового использования – шприцы, перья, бритвы, ампулы, системы, перчатки и прочее, сваливая их в отвал промышленного карьера.