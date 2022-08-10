Колонка обозревателей
Опасный плюрализм
Елена Левкович

Столкнулась я с проблемой – старший сын стал внезапно ходить «елочкой». Если у кого есть свой такой же доморощенный Чарли Чаплин, тот поймет мое беспокойство: такая походка – признак плоскостопия и вальгусной стопы. Для меня такой диагноз стал шоком: ведь массажики в раннем детстве делали, сандалики носили исключительно с плотным задником, твердой подошвой и супинатором. Ходунков боялись как огня – еще на заре своего материнства вычитала, что они жуть как опасны для тазобедренных суставов малышей. И тут нате вам – и вальгус, и продольное плоскостопие.

Ортопед распекала: как же вы так прохлопали? Сама не понимаю, отвечаю, внезапно как-то началось, буквально год назад. Неужели все пропало? Стало страшно, что сын на всю жизнь останется с походкой вразвалочку и ногами иксом.

Врач продолжала нагнетать: есть лишь год, чтобы привести ноги в порядок. Сидеть сложа руки (и тем более ноги) не получится, впереди ЛФК, массажи и ток. И самое главное – обувь! С последним решили на месте: мне тут же, в клинике, навязали покупку сандалий за 30 тысяч и стелек за 10. Сопротивляться я и не подумала – ребенку же! Напугали меня так здорово, что аж давление подскочило, а вечером переданные мной слова ортопеда заставили скакнуть давление и у бабушек.

В общем, в борьбу за здоровые ноги мы вступили активно. Сдали кучу анализов, встали на портал для получения физлечения, отходили на гимнастику и массаж, записались на плавание. В ортопедических сандалиях чуть ли не спали, специальные стельки поселились в каждой паре обуви. Посмотреть со стороны – в «лечебной» обуви походка у сына и правда была гораздо ровнее, никаких «елочек». Только вот без обуви улучшений не было вообще никаких – ступни по-прежнему заваливались внутрь...

Второе экспертное мнение никто не отменял, и мы направили сыновьи нездоровые стопы к другому ортопеду. И я снова сидела в душевном раздрае, только теперь в обратную сторону, потому что ничего критичного в походке сына специалист с большим опытом не обнаружил: «Ребенок ваш так ходит, это его индивидуальная особенность. Как правильно надо ходить, вам не скажет ни один врач». И посоветовал не мучить ноги сандалетами: толку от них в исправлении вальгуса нет никакого, лишь «косметический» эффект, пока ребенок в них – они, тисками фиксируя ногу, не дают ей ступать криво, но никоим образом не лечат пресловутый вальгус. Одобрил стельки – продолжайте носить в любой обуви. И гоните заниматься спортом: мыщцы, держащие стопу и ее свод, должны быть крепкими, тогда и никаких заваливаний не будет.

Признаюсь: я немного выдохнула. Но задумалась: а что если пойти еще к одному врачу? Плюрализм мнений, так сказать, организовать.

Третий ортопед окончательно выбил меня из колеи. Повелел избавиться и от ортопедической обуви («негнущаяся подошва лишь усугубит ситуацию»), и от стелек! Объяснил: дорогущие сандалии и стельки с какими угодно обещаниями на упаковке лишь нивелируют проблему, создают иллюзию «нормальных» ног, успокаивая родителей и даря дискомфорт ребенку. Единственное средство: махнуть рукой на «инст­рументы» и сфокусироваться на массаже и осанке.

И что делать-то? Кого слушать? Это же ведь не сок выбрать – яблочный или апельсиновый. Это сделать выбор в пользу какого-то метода, который у другого врача вызовет оторопь. А сын растет, драгоценное время может быть упущено. Еще и другое страшно: если насчет плоскостопия такие разночтения, то как же единственно правильно лечить что-то серьезное?..

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