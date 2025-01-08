Операторам спутникового ТВ просубсидируют затраты на приемные устройства

Министерство культуры и информации сообщило о начале программы субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель программы – стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приемных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

По данным МКИ, в рамках программы операторы спутникового телерадиовещания смогут компенсировать часть расходов на реализацию спутниковых приемных устройств. Это позволит снизить затраты граждан на оборудование и повысить доступность отечественного телерадиовещания.

Срок субсидирования составляет не более 3 лет. Субсидии выделяются на реализацию не более 50 тысяч спутниковых приемных устройств в год.

В целях обеспечения прозрачности и открытости процесса при министерстве создана постоянно действующая комиссия.

Порядок предоставления субсидирования утвержден приказом исполняющего обязанности министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 551-НҚ.

Министерство приглашает операторов спутникового телерадиовещания, работающих на территории Республики Казахстан, принять участие в программе.

Для получения дополнительной информации можно связаться по номерам телефона: +7 (7172) 74 02 64, +7 (7172) 74 03 43.