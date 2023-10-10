Операторы связи игнорируют требования закона – глава комитета по защите прав потребителей

В Астане прошло заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей с участием нескольких ведомств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК.

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В ходе заседания затрагивались вопросы повышения тарифов на услуги мобильной связи, интернет-провайдеров, а также нарушения прав потребителей субъектами рекреационного, туристского, гостиничного бизнеса.

Руководитель комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков отметил рост количества жалоб и обращений потребителей в этих сферах. Так, в сфере телекоммуникации в сравнении с периодом 2021-2022 гг. количество обращений увеличилось в 2,5 раза.

Результаты независимого социсследования 10 тыс. респондентов указывают на недовольство услугами интернет-провайдеров 33,3% опрошенных.

«Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения», – заявил глава ведомства, рекомендовав министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.

По данным председателя комитета туризма Нуртаса Карипбаева, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступило 21 тыс., то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысяч обращений.

Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли – 14,3 тыс., бытовых услуг – 4,7 тыс., электронной торговли – 2,6 тыс. обращений.

А наибольший рост произошел в таких сферах, как общепит – в 2,8 раза, услуги транспорта и связи - в 2,5 раза, и в сфере медицинских услуг – в 2 раза.

«Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей» – заключил Карипбаев.