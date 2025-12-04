Ведущая солистка «Астана Опера» проходит стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра Ла Скала

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В одном из самых прославленных и строгих к исполнению театров мира – легендарном Ла Скала - состоялся дебют ведущей солистки «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Алтынбек, сообщает Kazpravda.kz

Певица блестяще исполнила сразу две партии в новой опере «Анна А.» итальянского композитора Сильвии Коласанти. Это первая опера, заказанная женщине-композитору за всю 245-летнюю историю Ла Скала. На главную оперную сцену вышла казахстанская певица. Айгерим Алтынбек в одной постановке перевоплотилась в двух великих поэтесс – Нину Берберову и Марину Цветаеву, став голосом целой эпохи, сосредоточенной вокруг трагической фигуры Анны Ахматовой.

В этом сложнейшем литературно-музыкальном полотне роль Айгерим Алтынбек была одной из самых многогранных. Ей предстояло прожить две разные жизни, два разных голоса в судьбе Анны Ахматовой.

«Выход на сцену Ла Скала – это мечта и огромная ответственность для любого артиста. Но когда понимаешь, что ты являешься частью такого знакового, исторического проекта, чувства переполняют совершенно иначе. Это было глубокое погружение в мир Анны Ахматовой, ее круга, целой вселенной поэзии, которую пытались уничтожить, но она выжила и стала только сильнее», – делится Айгерим Алтынбек.

Также она добавила, что исполнять партии Нины Берберовой и Марины Цветаевой – прежде всего, колоссальный вызов.

«Две мощные, независимые, трагические женские судьбы. Н. Берберова – свидетель эпохи, голос памяти. М. Цветаева – сгусток страсти, боли и невероятной силы духа. Мне было важно найти для каждой свою энергетику, свое тело. Сильвия Коласанти написала потрясающую музыку, которая раскрывает внутренний мир», – заключила она.

Напомним, что ведущая солистка «Астана Опера» Айгерим Алтынбек проходит стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра Ла Скала. Она – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов.

Ранее вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи.

Также Айгерим заняла второе место на Международном вокальном конкурсе имени Ренаты Тебальди, в котором участвовали 470 участников со всего мира. Артистка также запомнилась яркой победой на конкурсе CLIP 2025 в Италии, получив сразу четыре награды.