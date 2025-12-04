Оперная певица Айгерим Алтынбек покорила знаменитый миланский театр Ла Скала

Культура,Театр
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ведущая солистка «Астана Опера» проходит стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра Ла Скала

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В одном из самых прославленных и строгих к исполнению театров мира – легендарном Ла Скала - состоялся дебют ведущей солистки «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Алтынбек, сообщает Kazpravda.kz

Певица блестяще исполнила сразу две партии в новой опере «Анна А.» итальянского композитора Сильвии Коласанти. Это первая опера, заказанная женщине-композитору за всю 245-летнюю историю Ла Скала. На главную оперную сцену вышла казахстанская певица. Айгерим Алтынбек в одной постановке перевоплотилась в двух великих поэтесс – Нину Берберову и Марину Цветаеву, став голосом целой эпохи, сосредоточенной вокруг трагической фигуры Анны Ахматовой.

В этом сложнейшем литературно-музыкальном полотне роль Айгерим Алтынбек была одной из самых многогранных. Ей предстояло прожить две разные жизни, два разных голоса в судьбе Анны Ахматовой.

«Выход на сцену Ла Скала – это мечта и огромная ответственность для любого артиста. Но когда понимаешь, что ты являешься частью такого знакового, исторического проекта, чувства переполняют совершенно иначе. Это было глубокое погружение в мир Анны Ахматовой, ее круга, целой вселенной поэзии, которую пытались уничтожить, но она выжила и стала только сильнее», – делится Айгерим Алтынбек.

Также она добавила, что исполнять партии Нины Берберовой и Марины Цветаевой – прежде всего,  колоссальный вызов.

«Две мощные, независимые, трагические женские судьбы. Н. Берберова – свидетель эпохи, голос памяти. М. Цветаева – сгусток страсти, боли и невероятной силы духа. Мне было важно найти для каждой свою энергетику, свое тело. Сильвия Коласанти написала потрясающую музыку, которая  раскрывает внутренний мир», – заключила она.

Напомним, что ведущая солистка «Астана Опера» Айгерим Алтынбек проходит стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра Ла Скала. Она – лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов.

Ранее вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи.

Также Айгерим заняла второе место на Международном вокальном конкурсе имени Ренаты Тебальди, в котором участвовали 470 участников со всего мира. Артистка также запомнилась яркой победой на конкурсе CLIP 2025 в Италии, получив сразу четыре награды.

#культура #театр #казахстанка #Ла Скала

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Кошкарата: очистить дно и берега
Устойчивый рост и большие планы
Снижая уровень жестокости
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

В Казахстане законодательно ввели запрет на фонограмму во в…
Сказка о любви и чуде: премьера балета «Золушка» прошла в А…
«Астана Опера» представила опыт Казахстана на Пекинском фор…
Настроиться на позитив!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]