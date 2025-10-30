Оперная певица Мария Мудряк получила госнаграду Казахстана

Глава государства подписал соответствующий указ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: gov.kz

В Риме, в рамках визита в Италию, министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственную награду «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана») оперной певице Марии Мудряк.

Выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира и, по версии международных музыкальных критиков, входит в топ-десять лучших сопрано планеты.

«Для меня большая честь получить признание моей родины – Казахстана. Я очень благодарна нашему Президенту. В моей судьбе он сыграл очень важную роль. Когда я была очень маленькой, мне было лет 9, я уезжала в Италию, у меня были некие сложности. Тогда, Касым-Жомарт Кемелевич, будучи министром иностранных дел, нашел решение вопроса, и мне разрешили учиться в Италии», - рассказала оперная певица на церемонии вручения награды.

Она также отметила, что нынешний год стал особенным в её творческой биографии – исполняется 28 лет с начала профессиональной карьеры певицы. По словам Марии Мудряк, она с гордостью представляет Казахстан на ведущих оперных сценах мира, и намерена и впредь достойно служить своей Родине, прославляя её своими выступлениями.

В ходе визита в Рим, министр культуры и информации РК Аида Балаева также провела встречу с представителями итальянских культурных организаций. Министр подчеркнула, что сотрудничество между Казахстаном и Италией развивается во всех направлениях, а культурный диалог становится важной частью двусторонних отношений.

«В настоящее время мы наблюдаем активное культурное сближение, которое способствует взаимному уважению и интересу к национальным традициям. Наша задача, как отметили президенты наших стран, – углублять сотрудничество во всех сферах культуры. Мы планируем провести целый ряд мероприятий, которые помогут итальянцам ближе узнать казахстанцев. Как министр, я глубоко заинтересована в дальнейшем развитии этого взаимодействия», – сказала Аида Балаева.

Министр сообщила, что с 24 по 26 ноября в Италии пройдут «Дни казахстанского кино», где будут представлены новинки и классика отечественного кинематографа.

В ходе встречи с итальянскими коллегами обсуждались перспективы сотрудничества в сфере креативных индустрий, ювелирного искусства, кинопроизводства и анимации. Особое внимание уделено архитектуре, как одному из направлений совместной работы.

Также Аида Балаева посетила Центральный институт реставрации - одно из старейших учреждений Европы, основанное в 1939 году. Институт является ведущим научно-исследовательским центром Италии в области сохранения и реставрации культурного наследия. Здесь разрабатываются передовые методики восстановления произведений искусства, архитектурных памятников и археологических объектов. Недавно между Итальянским институтом реставрации и Национальным музеем Республики Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании.

