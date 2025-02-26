ОПГ незаконно прописывала иностранцев в Караганде

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медучреждений и «помогайки»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры Карагандинской области, сотрудники прокуратуры совместно с Департаментом КНБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание, сообщает Kazpravda.kz

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медучреждений и так называемые «помогайки».

«Указанный факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду», – говорится в сообщении.

Согласно ст. 201 УПК подробности в интересах следствия не подлежат разглашению, добавили в надзорном органе.