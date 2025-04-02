Это творческое состязание направлено на популяризацию национальных ценностей и культурного наследия Казахстана посредством изобразительного искусства, а также на поддержку отечественных художников.

фото Игоря Бургандинова

Участниками конкурса стали 137 профессиональных художников со всего Казахстана. Они представили свои работы в жанрах пейзажа, натюрморта и сюжетной картины.

По итогам конкурса были отобраны лучшие произведения, в которых гармонично сочетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Эти работы демонстрируют уникальное видение казахских традиций и открывают новое прочтение национального наследия.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков поблагодарил всех участников конкурса, подчеркнув, что подобные инициативы помогают художникам раскрывать свой творческий потенциал, а общест­ву – глубже понимать культурное наследие страны.

– Этот конкурс – не просто творческое состязание, демонст­рирующее мастерство художников, но, прежде всего, важный шаг в расширении горизонтов национального искусства. Подобные инициативы позволяют нам возрождать культурные ценности в современном контексте. Каждая представленная картина – это отражение истории, традиций и души нашего народа, – отметил вице-министр.

Гран-при конкурса получил Оралбек Кабоке за работу «Өмір есігі». Художник родился в 1987 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Вернувшись на историческую родину, в 2011 году он окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова. Участвовал во многих республиканских и международных выставках.

С 2013 года Оралбек Кабоке – член Союза художников РК.

Рассказывая о своей работе, художник поведал, что его появление на свет было нелегким. Первенец, он родился намного раньше срока, но судьба оставила его в живых. Бабушка по материнской линии дала ему особое имя – Оралбек, которое напоминает ему о смысле жизни и ее ценности.

– Каждый человек приходит в этот мир не просто так. Мое имя – это знак, неразрывно связанный с моей судьбой, – говорит Оралбек Кабоке.

Первое место присудили Ками Айткалиеву за работу «Ас», второе место – Умит Жубанышевой («7 күлше»), третье – Асет Жакыпбеку («Ақ күйме»).

В рамках конкурса во Дворце Мира и Согласия проходит выставка, позволяющая погрузиться в мир казахской культуры. Посетители смогут увидеть оригинальные интерпретации традиций, быта и философии казахского народа, воплощенные в работах современных мастеров. Выставка будет открыта в течение двух месяцев.

Организатором конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» выступило Министерство культуры и информации.