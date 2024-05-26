Определились победители Каннского кинофестиваля

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В Каннах завершился 77-й ежегодный кинофестиваль. Гран-при в этом году получил фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера «Анора», рассказывающий историю русскоговорящей стриптизерши, с Майки Мэдисон в главной роли. Две главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, сообщает Русская служба ВВС.

Для 53-летнего режиссера, снявшего такие фильмы, как «Старлетка» (2012), «Мандарин» (2015) и «Проект Флорида» (2017), это самая престижная награда в карьере.

Свою награду режиссер посвятил «всем секс-работницам и работникам прошлого, настоящего и будущего».

Три года назад Бейкер уже чуть не стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви»: именно в Каннах состоялась премьера его предыдущего фильма «Красная ракета» (2021).

Лента удостоилась стоячей овации зрителей и награды профессиональных кинокритиков Palm Dog, однако в тот раз жюри фестиваля отдало предпочтение франко-бельгийскому хоррору «Титан».

Одним из основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» называли фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира». Картина, рассказывающая историю новоиспеченного иранского судьи и трех поколений иранских женщин — его жены, старшей дочери (студентки) и младшей (девочки-подростка) — наполнена критикой правящего в стране консервативного исламского духовенства, и снимать ее пришлось втайне от иранских властей.

После съемок режиссеру пришлось фактически выбирать между тюрьмой и изгнанием из страны. Ему удалось покинуть Иран, и свой фильм в Каннах он представлял самостоятельно. Это стало одной из причин, по которым Расулоф и считался на фестивале фаворитом.

Многие полагали, что присуждение «Золотой пальмовой ветви» человеку, которого по политическим мотивам преследуют власти собственной страны, стало бы со стороны кинематографического сообщества важным сигналом поддержки борьбы иранских женщин за свои права.

Однако жюри во главе со снявшей «Барби» американкой Гретой Гервиг решило иначе, и в итоге Расулоф получил приз за лучший киносценарий.

Карла София Гаскон разделила приз за лучшую женскую роль в фильме «Эмилия Перес» с тремя своими партнершами по съемочной площадке — Зои Салданой, Селеной Гомес и Адрианой Пас.

Режиссер этого испаноязычного хоррор-мюзикла Жак Одиар, также не остался без награды, получив за свою работу специальный приз жюри.

Джордж Лукас был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в развитие кинематографа.