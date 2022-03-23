Спорт
Определились сильнейшие бойцы ММА Казахстана

18-22 марта в карагандинском центре бокса имени С. Сапиева прошел чемпионат Казахстана по смешанному боевому единоборству ММА среди молодежи 18-20 лет и взрослых старше 21 года, сообщает Kazpravda.kz

По данным Казахстанской Объединенной федерации ММА, в республиканском первенстве приняли участие 338 спортсменов со всех регионов Казахстана. Соревнования проходили в шести весовых категориях среди женщин и десяти весовых категориях среди мужчин.

Главным апсетом чемпионата стала победа Алтынай Мергенбай над безусловной фавориткой Аян Турсын в финальном поединке весовой категории до 52,2 кг. Поединок продлился все три раунда, решением судей победу завоевала Мергенбай.

Впечатляющей была досрочная победа техническим нокаутом дебютантки Матильды Бачуриной над членом молодежной сборной Аяулым Улан.

Призерами среди молодежи стали:

До 47,6 кг (дев)

1 место – Лобар Юнусбекова (Алматинская область)

2 место – Гульназ Абдрахманова (ЗКО)

3 место – Назерке Елеубекова (Карагандинская область)

До 52,2 кг (дев)

1 место – Матильда Бачурина (Акмолинская область)

2 место – Аяулым Улан (Алматинская область)

3 место – Аружан Ерназарова (Павлодарская область)

До 56,7 кг (дев)

1 место - Динара Аяпова (Актюбинская область)

2 место – Айгерим Тлекова (Жамбылская область)

До 61,2 кг (дев)

1 место – Жанар Дегенбай (Шымкент)

2 место – Аяжан Жатканбай (Жамбылская область)

До 65,8 кг (дев)

1 место – Адэль Махаметова (Алматинская область)

2 место – Гульмира Азатбек (Актюбинская область)

До 70,3 кг (дев)

1 место – Жанерке Жамалбекова (Жамбылская область)

2 место – Диана Ахметова (Атырауская область)

3 место – Акерке Шилдээвай (Карагандинская область)

До 52,2 кг (парни)

1 место – Айдос Жанабай (Актюбиинская область)

2 место – Дархан Исмагулов (Костанайская область)

3 место – Кудайберген Кенжебекулы (Карагандинская область)

До 56,7 кг (парни)

1 место – Ерсултан Шакенбай (Нур-Султан)

2 место – Онгар Смагул (Алматинская область)

3 место – Даулет Нурболатулы (Жамбылская область)

До 61,2 кг (парни)

1 место – Кадырбек Шинбаев (ЗКО)

2 место – Идрис Идрисов (Алматы)

3 место – Чингис Идрисов (Алматы)

До 65,8 кг (парни)

1 место – Абай Жалал (Шымкент)

2 место – Самгат Шабдан (ЗКО)

3 место – Имангали Абдыкайым (Туркестанская область)

До 70,3 кг (парни)

1 место – Адлан Умаров (Карагандинская область)

2 место - Еркин Бегенов (Алматинская область)

3 место – Арсен Рашкенов (Нур-Султан)

До 77,1 кг (парни)

1 место – Александр Ивашкин (Карагандинская область)

2 место  - Игорь Ахматов (Карагандинская область)

3 место – Виталий Чернявский (Акмолинская область)

До 83,9 кг (парни)

1 место – Данил Губин (Карагандинская область)

2 место  - Денис Черепенко (Жамбылская область)

3 место – Азамат Даулеитияров (ЗКО)

До 93 кг

1 место – Нуржас Даулетияр (Жамбылская обалсть)

2 место – Бакдаулет Мырзабеков (ЗКО)

3 место – Абдрасил Абжапар (Алматинская область)

До 120,2 кг

1 место – Нурадил Кайырбергенулы (ЗКО)

2 место – Баламир Култасов (Нур-Султан)

3 место – Куат Улданбек (ЖАмбылская область)

Свыше 120,2 кг

1 место – Диас Тлемис (Актюбинская область)

2 место – Абдрасул Абдиманап (Туркестанская область)

 

Призеры чемпионата Казахстана по ММА среди взрослых:

До 47,6 кг (жен)

1 место – Кымбат Ахмет (Туркестанская область)

2 место – Туймегуль Жунис (Шымкент)

3 место – Инас Аширбек (Алматинская область)

До 52,2 кг (жен)

1 место – Алтынай Мергенбай (Туркестанская область)

2 место – Аян Турсын (Алматинская область)

3 место – Карлыгаш Байжанова (Жамбылская область)

До 56,7 кг (жен)

1 место – Айгерим Тореханова (Туркестанская область)

2 место – Назерке Исабек (Шымкент)

3 место – Виолетта Путинцева (Павлодарская область)

До 61,2 кг (жен)

1 место – Антонина КОтляревская (Алматы)

2 место – Жансая Ермагамбетова )Алматинская область)

До 65,8 кг (жен)

1 место – Мольдир Аширбекова (Алматинская область)

2 место – Гуле Мусаева (Алматы)

До 70,3 кг (жен)

1 место – Меруерт Естемес (Жамбылская область)

2 место – Асель Боранбаева (Жамбылская область)

До 52,2 кг (муж)

1 место – Ерулан Кабдулов (Атырауская область)

2 место  - Руслан Абдрахманов (ЗКО)

3 место – Нурлан Тлеумбетов (Алматинская область)

До 56,7 кг (муж)

1 место – Алиби Темиртасов (ЗКО)

2 место – Жавохир Абдраубов (Карагандинская область)

3 место – Руслан Мейрманов (Алматинская область)

До 61,2 кг (муж)

1 место – Зохраб Велиев (Акмолинская область)

2 место – Еркебулан Бегасылулы (Алматинская область)

3 место  - Мерей Бекен (Карагандинская область)

До 65,8 кг (муж)

1 место - Дастан Малик (Нур-Султан)

2 место – Салауат Каби (Алматинская область)

3 место – Магомед Асадов (Жамбылская область)

До 70,3 кг (муж)

1 место – Белгибай Адилбек (Туркестанская область)

2 место – Ермахан Кусаинов (Карагандинская область)

3 место – Бакытжан Орынбайулы (Актюбинская область)

До 77,1 кг (муж)

1 место – Достажн Кенжебаев (Алматинская область)

2 место – Дмитрий Ярков (Павлодарская область)

3 место – Орынбасар Абжалалов (Карагандинская область)

До 83,9 кг (муж)

1 место – Санжар Жаксылыкбаев (Алматинская область)

2 место – Елжас Хамитов (Актюбинская область)

3 место – Миржан Бактубаев (ЗКО)

До 93 кг (муж)

1 место – Алик Домнич (Нур-Султан)

2 место – Чингиз Измуханов (Карагандинская область)

3 место – Мэльс Шылмурзаев (Алматинская область)

До 120,2 кг (муж)

1 место – Талгат Жиентаев (ЗКО)

2 место – Зелемхан Хумаидов (Костанайская область)

3 место – Евгений Риб (Алматы)

Свыше 120,2 кг:

1 место – Расул Хатаев (Мангистауская область)

2 место – Еламан Тишпаев (Карагандинская область)

3 место – Бакдаулет Смайыл (Туркестанская область).

 

По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная Казахстана по ММА.

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