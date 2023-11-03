Оптового наркосбытчика задержали в Алматинской области

Происшествия, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент

Из незаконного оборота изъято более 20 кг марихуаны

Фото: polisia.kz

Оптовый наркосбытчик задержан полицейскими ВКО в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным пресс-службы, в результате операции из незаконного оборота изъято более 20 кг марихуаны.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские ВКО в одном из пригородных поселков Алматинской области задержали 52-летнего мужчину, который занимался поставками наркотических средств в особо крупном размере в ВКО.

"При обыске по месту проживания подозреваемого изъяты два полимерных пакета, обмотанных скотчем, с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной высушенной, общим весом свыше 20 кг. Наркотические средства злоумышленник планировал в последующем сбывать среди жителей областного центра", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК – незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.

 

#подозреваемый #ВКО #наркотики #Алматинская область

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