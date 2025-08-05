Опустела без него Земля...
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Галиаскар Сарыбаев, депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности
Имя Халық Қаһарманы, генерал-лейтенанта авиации, Героя России Талгата Мусабаева прочно вошло в историю не только отечественной, но и мировой космонавтики. Он стал символом профессионализма, научного подвига и стратегического мышления. Его достижения в качестве космонавта и руководителя космической отрасли Казахстана оставили глубокий след в становлении национальной школы космоса и укреплении международного сотрудничества.