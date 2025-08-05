Опустела без него Земля...

Память
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Галиаскар Сарыбаев, депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности

Имя Халық Қаһарманы, генерал-лейтенанта авиации, Героя России Талгата Мусабаева проч­но вошло в историю не только отечественной, но и мировой космонавтики. Он стал символом профессионализма, научного подвига и стратегического мышления. Его достижения в качестве космонавта и руководителя космической отрасли Казахстана оставили глубокий след в становлении национальной школы космоса и укреплении международного сотрудничества.

фото из архива "КП"

Талгат Мусабаев совершил три космических полета общей продолжительностью более 341 суток, дважды выходил в открытый космос. Эти миссии стали важными этапами в реа­лизации научных программ орбитальных станций «Мир» и МКС, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализма казахстанского космонавта. Он принимал активное участие в сложнейших экспериментах, работал в условиях длительных экспедиций, проявляя лидерство, стойкость и глубокое понимание задач космических миссий.

Казахстанская космонавтика сделала гигантский рывок именно под его руководством. В 2007–2016 годах, возглавляя Национальное космическое агентство, Талгат Мусабаев заложил фундамент системного развития отрасли. Под его руководством были успешно выведены на орбиту спутники KazSat-2 и KazSat-3, создан Национальный центр управления космическими аппаратами и космической связи, инициирован проект космического ракетного комп­лекса «Байтерек» на базе космодрома Байконур. Именно он стал автором первой Государственной программы развития космической деятельности, четко расставившей приоритеты, направления инвестиций и научно-кадровое обеспечение.

Он стремился к тому, чтобы Казахстан не просто участвовал в международных проектах, а формировал свою стратегическую позицию. Благодаря его усилиям страна стала полноправным парт­нером Роскосмоса, NASA, Европейского космического агентства, начала сотрудничество с ведущими университетами и научными центрами. Его работа способствовала превращению Казахстана в признанную космическую державу с реальными достижениями в сфере спутниковых технологий, геостационарного мониторинга и дистанционного зондирования Земли.

Талгат Мусабаев был не только выдающимся космонавтом, но и государственным деятелем. С 2017 по 2023 год он представлял интересы страны в Сенате Парламента Республики Казахстан в составе Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Мне посчастливилось работать с ним в одном коллективе. В парламентской деятельности Талгат Амангельдиевич проявил себя как принципиальный, вдумчивый и ответственный депутат. Особенно ярко это проявлялось в обсуж­дении законопроектов, касающихся национальной безопасности, международной деятельности и высоких технологий. Он всегда отстаивал позицию, основанную на интересах государства и стратегическом видении будущего. Его опыт и управленческая дисциплина придавали особую глубину его замечаниям и инициативам. Он неизменно подчеркивал необходимость правовой чистоты, экспертной проработки, исключения дуб­лирующих норм и оценки последствий для научного и оборонного потенциала страны.

При этом он оставался внимательным и доброжелательным человеком, всегда готовым поддержать коллег, особенно молодых специалистов, был настоящим наставником. Нес­колько лет работы с ним сформировали у меня глубокий интерес к космической отрасли. Он, рассказывая мне, насколько велика роль науки, инженерной мысли и стратегического планирования в построении будущего, говорил: «Космос – это не только ракеты и спутники. Это вектор развития, путь к будущему, в который Казахстан может идти с уверенностью».

Я неоднократно обращался к нему за консультацией при подготовке заседаний, мероприя­тий и депутатских запросов, касающихся аэрокосмичес­кой тематики. Его мнение всегда было взвешенным, аргументированным и мудрым.

Сегодня мы потеряли выдающегося сына нации. Он покорил космос, заложил основы современной казахстанской космонавтики, представлял страну на крупнейших международных площадках и внес весомый вклад в законотворческую деятельность. Его жизнь – это не только путь героя, но и пример того, как знания, ответственность и преданность делу могут поднять целую отрасль на новый уровень.

Для молодого поколения он навсегда останется живой легендой и источником вдохновения. Его заслуги – не только в свершившемся, но и в том, что он открыл дорогу в будущее для страны, которая теперь с уверенностью смотрит в звездное небо.

И сегодня особенно пронзительно звучат слова из песни «Нежность»: «Опустела без тебя Земля…»

#память #утрата #Талгат Мусабаев

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