Свежий выпуск

Опять двойка

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере выявили десятки нарушений в готовности городской теплоцентрали.

Проверку провел территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Поводом стала аварийная остановка ТЭЦ и, соответственно, прекращение тепло- и горячего водоснабжения города с населением 50 тыс. человек. Отопления не было с 23 по 25 октября.

Проверка энергонадзора вы­явила вопиющие моменты. У теплоцентрали не было паспорта готовности к отопительному сезону. В целом выявлено 70 нарушений! В отношении руководства составлены протоколы об административной ответственности. Аким области Даниал Ахметов вовсе охарактеризовал ситуацию как халатность. По его словам, аварию спровоцировало применение мазута, смешанного с водой. Здесь проигнорировали железное требование любого производства – проверять качест­во сырья. Хорошо, на выручку пришла крупная металлурги­ческая компания – выделила из своего резерва партию ГСМ. Кроме того, трехмесячный запас мазута в город горняков экстренно отправили из Усть-Каменогорска.

Еще год назад население выставило коммунальщикам, образно говоря, двойку. Трудовой коллектив ТЭЦ направил обращение в Астану, в том числе в Антикор, где указал на плачевное состоя­ние оборудования, отсутствие капремонтов, отток квалифицированных кадров и другие проблемы. Отклика данное письмо не нашло. Результат – налицо. Климат Западного Алтая суровый, но о надежности теплоснабжения нет и речи.

Популярное

Все
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
Кричите громче, вас не слышно!
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
Трансформация и информация
Игра с общим знаменателем
Шоколада и зрелищ!
Чемпионки и чемпионы
От сборной до «Кайрата»
На принципах законности и открытости
Разные и одинаково достойные
Из жизни окон
Искусство как бренд
Баллада о пирате и казино
«Мертвые души» в очереди на жилье
Через призму инновационных подходов
Здесь зажигаются звезды
#Цифровизация: мифы & реальность
Музыка без границ
Как сохранить духовные святыни
Ремесленничество – не антураж
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Каждое ДТП – это ЧС
Свежий выпуск
«Мертвые души» в очереди на жилье
Свежий выпуск
Дела семейные
Свежий выпуск
Искусство как бренд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]