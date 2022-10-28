Свежий выпуск Опять двойка 28 октября 2022 г. 0:33 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область В Риддере выявили десятки нарушений в готовности городской теплоцентрали. Проверку провел территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Поводом стала аварийная остановка ТЭЦ и, соответственно, прекращение тепло- и горячего водоснабжения города с населением 50 тыс. человек. Отопления не было с 23 по 25 октября. Проверка энергонадзора выявила вопиющие моменты. У теплоцентрали не было паспорта готовности к отопительному сезону. В целом выявлено 70 нарушений! В отношении руководства составлены протоколы об административной ответственности. Аким области Даниал Ахметов вовсе охарактеризовал ситуацию как халатность. По его словам, аварию спровоцировало применение мазута, смешанного с водой. Здесь проигнорировали железное требование любого производства – проверять качество сырья. Хорошо, на выручку пришла крупная металлургическая компания – выделила из своего резерва партию ГСМ. Кроме того, трехмесячный запас мазута в город горняков экстренно отправили из Усть-Каменогорска. Еще год назад население выставило коммунальщикам, образно говоря, двойку. Трудовой коллектив ТЭЦ направил обращение в Астану, в том числе в Антикор, где указал на плачевное состояние оборудования, отсутствие капремонтов, отток квалифицированных кадров и другие проблемы. Отклика данное письмо не нашло. Результат – налицо. Климат Западного Алтая суровый, но о надежности теплоснабжения нет и речи.