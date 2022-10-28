Опять двойка

В Риддере выявили десятки нарушений в готовности городской теплоцентрали.

Проверку провел территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Поводом стала аварийная остановка ТЭЦ и, соответственно, прекращение тепло- и горячего водоснабжения города с населением 50 тыс. человек. Отопления не было с 23 по 25 октября.

Проверка энергонадзора вы­явила вопиющие моменты. У теплоцентрали не было паспорта готовности к отопительному сезону. В целом выявлено 70 нарушений! В отношении руководства составлены протоколы об административной ответственности. Аким области Даниал Ахметов вовсе охарактеризовал ситуацию как халатность. По его словам, аварию спровоцировало применение мазута, смешанного с водой. Здесь проигнорировали железное требование любого производства – проверять качест­во сырья. Хорошо, на выручку пришла крупная металлурги­ческая компания – выделила из своего резерва партию ГСМ. Кроме того, трехмесячный запас мазута в город горняков экстренно отправили из Усть-Каменогорска.

Еще год назад население выставило коммунальщикам, образно говоря, двойку. Трудовой коллектив ТЭЦ направил обращение в Астану, в том числе в Антикор, где указал на плачевное состоя­ние оборудования, отсутствие капремонтов, отток квалифицированных кадров и другие проблемы. Отклика данное письмо не нашло. Результат – налицо. Климат Западного Алтая суровый, но о надежности теплоснабжения нет и речи.