Опыт и перспективы

Это крупнейшая отраслевая площадка в регионе, которая объединила более 400 специа­листов из Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Проблемы со здоровьем в области урологии у населения набирают обороты, этому способствуют ухудшение экологической обстановки в мире, стрессы, некачественное питание, снижение физической активности, сидячий образ жизни. С развитием технологий последний пункт становится бичом не только урологии, но и всех иных медицинских сфер. Пандемия вместе с карантином «перевела» многих специалистов на удаленный тип работы, что опять же привело к снижению физической активности, увеличило дневную калорийность и совсем не уменьшило стресс.

С высоких трибун ученые и врачи рассказали о последних научно-исследовательских и клинических достижениях в современной урологии, андрологии и репродуктологии. На конгрессе были представлены актуальные данные в области диагностики и лечения урологических заболеваний.

В работе конгресса CACU 2023 приняли участие зарубежные специалисты с мировым именем: член Европейской академии наук и Европейской ассоциации урологов, заведующий отделением урологии венской клиники Рудольфинерхаус профессор Боб Джаван, профессор урологии зальцбургского медицинского университета Парацельса, член Европейской ассоциации урологов Гюнтер Янечек, президент Немецкого общества урологов, профессор урологии Йенс Рассвайлер, президент Марокканской ассоциации эндоурологов, профессор урологии Раби Редуан и другие.

Данное мероприятие призвано консолидировать последние результаты научно-исследовательской, клинической и просветительской работы, дать возможность врачам различных специальностей поделиться опытом и мнениями, обсудить возможности и перспективы дальнейшей деятельности.

– Мы рады, что именно Казахстан на базе Научного центра урологии имени Джарбусынова выступает инициатором и организатором такого крупного медицинского события, в котором наша страна не только получит новый толчок в развитии медицины, но и станет мостом между Азией, Западной Европой и Ближним Востоком, – отметил главный уролог Министерства здравоохранения РК Ануар Аманов.