Организатора доставки гашиша из Швеции осудили в Астане

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Правонарушителя приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

25 июня 2024 года в специализированном межрайонном уголовном суде Астаны был вынесен приговор в отношении гражданина «Д», который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков.

Осужденный организовал доставку гашиша в особо крупном размере - 479 граммов из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов.  

Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.

«В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков.Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы»,  проинформировали в ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.

#суд #транспорт #прокуратура #Швеция #гашиш #организатор

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