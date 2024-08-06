Организатора доставки гашиша из Швеции осудили в Астане

Правонарушителя приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру

25 июня 2024 года в специализированном межрайонном уголовном суде Астаны был вынесен приговор в отношении гражданина «Д», который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков.

Осужденный организовал доставку гашиша в особо крупном размере - 479 граммов из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов.

Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.

«В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков.Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы», – проинформировали в ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.