Организаторам финпирамиды "Выгодный депозит" вынесли приговор

Обвиняемыми по уголовному делу проходят 6 человек, потерпевших – 764. Общий ущерб составил более 4 млрд тенге.

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Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении шестерых граждан по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам уголовного дела, А. создал и руководил организованной группой в составе пяти человек, а также финансовой пирамидой ТОО "Выгодный депозит", то есть, организацией деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения, ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже.

Обвиняемыми по данному уголовному делу проходят 6 человек, дело состоит из 840 томов. Потерпевших – 764 человека. Общий ущерб составил более 4 млрд тенге. Уголовные правонарушения совершены в трёх областях республики.

Подсудимые вину не признали, ущерб не возмещен.

Вина подсудимых была доказана: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обыска офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, протоколами осмотров места происшествия, протоколами предъявления личности на опознания, заключениями аудиторской проверки и экспертиз.

Суд назначил:

А. окончательно 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. В его действиях признан рецидив преступлений. Местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

А., Т., К., Б., К. - каждому 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание согласно ст. 53 УК РК, принял во внимание наличие на иждивении подсудимых несовершеннолетних детей, у Т. чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добавили в пресс-службе суда.