Организация тюркских государств приняла общий алфавит

В мире , Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По итогам обсуждений было достигнуто соглашение по общему алфавиту тюркского мира, состоящему из 34 букв

Фото: azertag.az

В Баку завершилось третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, организованное Международной тюркской академией и Институтом тюркского языка. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы Международной тюркской академии и Института тюркского языка об общем алфавите тюркского мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Azertag.az

Было отмечено, что основной целью этой важной встречи, которая прошла с участием членов Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, созданной Организацией тюркских государств, стал обмен знаниями и опытом, полученными на основе двухлетней деятельности Комиссии в этой области, а также подведение итогов работы над проектом общего алфавита для тюркских языков.

На заседании был всесторонне рассмотрен проект общего алфавита тюркского мира на основе латиницы, предложенный учеными в 1991 году. Члены комиссии провели широкие обсуждения и определили моменты, на которые следует обратить внимание в этом проекте.

По итогам обсуждений было достигнуто соглашение по общему алфавиту тюркского мира, состоящему из 34 букв. Особое внимание было обращено на то, что каждая буква алфавита отражает различные фонемы, существующие в тюркских языках.

«Успешное завершение работы заседания имеет историческое значение. Создание общего алфавита тюркского мира послужит делу укрепления взаимопонимания и сотрудничества между тюркскими народами, а также будет способствовать сохранению их языков.

Международная тюркская академия и Институт тюркского языка выражают глубокую благодарность руководству тюркских государств, поддержавшим этот процесс, а также всем членам комиссии, которые вложили свой труд. Мы просим все соответствующие учреждения активно поддержать реализацию предложенного общего алфавита тюркского мира», — говорится в совместном заявлении.

#заявление #ОТГ #алфавит #тюрки #единый

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