Права более ста бизнесменов нарушили налоговики в Акмолинской области

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В Акмолинской области выявлены незаконные постановления о привлечении к ответственности предпринимателей, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Так, 107 предпринимателей привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области социального медицинского страхования.

Как сообщается, несмотря на истечение сроков давности, органы госдоходов накладывали санкции на бизнесменов.

«Права предпринимателей восстановлены, отменены незаконные постановления о привлечении к ответственности, должностные лица органов госдоходов привлечены к дисциплинарной ответственности», – резюмировали в прокуратуре.